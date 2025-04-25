Работу Пикассо нашли на секонд-хенде: за сколько ее продали (фото)

Работу Пикассо случайно нашли в секонд-хенде Антверпена, Бельгия. Сотрудники наткнулись на глиняную тарелку, украшенную изображением корриды. Оказалось, что автором рисунка был знаменитый испанский художник Пабло Пикассо.

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Об этом сообщила газета HLN.

Примерно три недели назад внимание работников привлек текст на изделии — Empreinte originale de Picasso. Из-за этого провели экспертизу, которая подтвердила причастность Пикассо к работе. После этого тарелку выставили на аукцион, где ее приобрели за 12,6 тысяч евро.

Уникальная тарелка изготовлена из белого фаянса и украшена коричнево-зеленым ангобом, глазурью и окисленным парафином. На обороте есть две надписи: "Madoura Plein Feu" и "Empreinte Originale de Picasso". Рельеф изображает корриду и был разработан 11 марта 1953 года. Говорят, что всего было изготовлено 200 копий.

Работу Пикассо нашли на секонд-хенде Фото: HLN

Пабло Пикассо начал заниматься керамикой в 1947 году. Художник делал это в сотрудничестве со студией Madoura в Валлоре, Франция. Сначала он украшал простые тарелки и миски, позже также изготавливал вазы и кувшины игривыми, животными принтами. Пикассо предоставил студии эксклюзивные права на изготовление и продажу его керамики.

"Там все поступающие товары размещаются на сортировочной ленте, и проводится начальная проверка, во время которой товары разделяются на категории", — объясняет Ландер Янссенс, директор по продажам и маркетингу.

В этом случае тарелка оказалась среди предметов домашнего обихода, где ее ценность и заметили.

Работу Пикассо нашли на секонд-хенде Фото: HLN

Это уже второй случай за короткий период, когда в бельгийском секонд-хенде было сделано сенсационное открытие. Недавно один из работников был удивлен, обнаружив среди подаренных вещей, бывших в употреблении, оригинальную гравюру Джеймса Энсора 1888 года. Работа стоит от 2000 до 3000 евро.

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