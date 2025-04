Продадут на аукционе: женщина вытащила из мусора загадочную "кошку-мумию" (фото)

Необычная "кошка-мумия", найденная среди выброшенных вещей в мусорном баке, взбудоражила воображение пользователей соцсетей, породив десятки мистических теорий. Позже фигурку выставили на продажу на eBay за более чем $115.

Related video

Об этом рассказала пользовательница macierollinsart на популярном форуме Reddit.

То, что одна женщина обнаружила в мусорном баке рядом с магазином благотворительного фонда Goodwill, неожиданно покорило интернет и породило массу мистических теорий.

Ее сестра нашла странный предмет в контейнере для мусора. Объект представлял собой черную фигуру, напоминающую кошку с вытянутым телом, изогнутым хвостом и внешностью, будто бы состоящей из обмотанных лент — как у мумии. Находка выглядела одновременно пугающе и завораживающе, и девушка, не зная, что это, решила повесить ее на дверь своей спальни.

Фото находки было опубликовано в сабреддите "What is this thing?" — популярном месте, где пользователи гадают, что за странные предметы им попались. Пост быстро взлетел в топ, набрав более 37 000 голосов и сотни комментариев. Один из пользователей тут же предложил официальное имя для находки — Мяуми, что является смесью "мяу" и "мумии".

"Кошка" находится у девушки уже больше года и не принесла ничего дурного Фото: Reddit

Многие пользователи пытались понять, что именно нашла сестра женщины. Одни видели в фигуре духа-хранителя, другие — талисман, отпугивающий злых духов.

"Мне это нравится. Это похоже на кошачью мумию, и я сразу начал придумывать истории: откуда она, какое у нее предназначение… Это один из тех предметов, которые будоражат воображение", — написал один из них.

Некоторые пошли еще дальше, предполагая, что это может быть кукла-дух или ритуальный артефакт. Один комментатор сообщил, что видел подобные вещи во время путешествий по Южной Америке.

"Это может быть кукла-целитель или сосуд для духа умершего питомца. Их создают вручную для комфорта, защиты или даже, по верованиям, для удержания души. Иногда они несут проклятия, но не всегда — все зависит от того, кто и зачем ее сделал", — написал он.

Среди более прагматичных версий также прозвучала мысль, что это может быть пример "аутсайдерского искусства" — экспрессивной работы неизвестного художника, созданной вне рамок академических традиций.

Сестра женщины уточнила в комментариях, что "кошка" находится у нее уже больше года и не принесла ничего дурного — никаких странных происшествий или плохих снов. А вот интерес к предмету только растет: в конце концов, девушку вдохновили на то, чтобы выставить находку на eBay под описанием "загадочная, вызывающая беспокойство фигурка кошки-мумии вуду ручной работы". Ставки уже превысили $115, а покупатели продолжают проявлять интерес.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер показал, как выглядит древний город-призрак на дне озера. Мужчина опубликовал редкие кадры погружения, показав нетронутую архитектуру.

Также стало известно, что женщина купила свой первый дом и нашла тайник на заднем дворе. Новые владельцы заметили нечто, что скрывали под настилом в саду более 25 лет. Находка удивила и вызвала бурную реакцию в соцсетях.