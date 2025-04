Продадуть на аукціоні: жінка витягла зі сміття загадкову "кішку-мумію" (фото)

Незвичайна "кішка-мумія", знайдена серед викинутих речей у сміттєвому баку, розбурхала уяву користувачів соцмереж, породивши десятки містичних теорій. Пізніше фігурку виставили на продаж на eBay за понад $115.

Про це розповіла користувачка macierollinsart на популярному форумі Reddit.

Те, що одна жінка виявила в сміттєвому баку поруч із магазином благодійного фонду Goodwill, несподівано підкорило інтернет і породило масу містичних теорій.

Її сестра знайшла дивний предмет у контейнері для сміття. Об'єкт являв собою чорну фігуру, що нагадує кішку з витягнутим тілом, вигнутим хвостом і зовнішністю, яка начебто складається з обмотаних стрічок — як у мумії. Знахідка виглядала одночасно лячно і заворожливо, і дівчина, не знаючи, що це, вирішила повісити її на двері своєї спальні.

Фото знахідки було опубліковано в сабреддіті "What is this thing?" — популярному місці, де користувачі гадають, що за дивні предмети їм попалися. Пост швидко злетів у топ, набравши понад 37 000 голосів і сотні коментарів. Один із користувачів тут же запропонував офіційне ім'я для знахідки — Мяумі, що є сумішшю "мяу" і "мумії".

"Кішка" перебуває у дівчини вже понад рік і не принесла нічого поганого Фото: Reddit

Багато користувачів намагалися зрозуміти, що саме знайшла сестра жінки. Одні бачили у фігурі духа-охоронця, інші — талісман, що відлякує злих духів.

"Мені це подобається. Це схоже на котячу мумію, і я одразу почав вигадувати історії: звідки вона, яке в неї призначення... Це один із тих предметів, що розбурхують уяву", — написав один із них.

Деякі пішли ще далі, припускаючи, що це може бути лялька-дух або ритуальний артефакт. Один коментатор повідомив, що бачив подібні речі під час подорожей Південною Америкою.

"Це може бути лялька-цілитель або посудина для духу померлого вихованця. Їх створюють вручну для комфорту, захисту або навіть, за віруваннями, для утримання душі. Іноді вони несуть прокляття, але не завжди — все залежить від того, хто і навіщо її зробив", — написав він.

Серед більш прагматичних версій також прозвучала думка, що це може бути приклад "аутсайдерського мистецтва" — експресивної роботи невідомого художника, створеної поза рамками академічних традицій.

Сестра жінки уточнила в коментарях, що "кішка" перебуває в неї вже понад рік і не принесла нічого поганого — жодних дивних пригод чи поганих снів. А ось інтерес до предмета тільки зростає: зрештою, дівчину надихнули на те, щоб виставити знахідку на eBay під описом "загадкова фігурка кішки-мумії вуду ручної роботи, що викликає занепокоєння". Ставки вже перевищили $115, а покупці продовжують виявляти інтерес.

