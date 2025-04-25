Роботу Пікассо знайшли на секонд-хенді: за скільки її продали (фото)

Роботу Пікассо випадково знайшли в секонд-хенді Антверпена, Бельгія. Співробітники натрапили на глиняну тарілку, прикрашену зображенням кориди. Виявилося, що автором малюнка був знаменитий іспанський художник Пабло Пікассо.

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Про це повідомила газета HLN.

Приблизно три тижні тому увагу працівників привернув текст на виробі – Empreinte originale de Picasso. Через це провели експертизу, яка підтвердила дотичність Пікассо до роботи. Після цього тарілку виставили на аукціон, де її придбали за 12,6 тисяч євро.

Унікальна тарілка виготовлена ​​з білого фаянсу та оздоблена коричнево-зеленим ангобом, глазур'ю та окисленим парафіном. На звороті є два надписи: "Madoura Plein Feu" і "Empreinte Originale de Picasso". Рельєф зображує кориду та був розроблений 11 березня 1953 року. Кажуть, що загалом було виготовлено 200 копій.

Роботу Пікассо знайшли на секонд-хенді Фото: HLN

Пабло Пікассо почав займатися керамікою у 1947 році. Митець робив це у співпраці зі студією Madoura у Валлорі, Франція. Спочатку він прикрашав прості тарілки та миски, пізніше також виготовляв вази та глечики грайливими, тваринними принтами. Пікассо надав студії ексклюзивні права на виготовлення та продаж його кераміки.

"Там усі товари, що надходять, розміщуються на сортувальній стрічкі, і проводиться початкова перевірка, під час якої товари поділяються на категорії", – пояснює Ландер Янссенс, директор з продажу та маркетингу.

У цьому випадку тарілка опинилася серед предметів домашнього вжитку, де її цінність й помітили.

Роботу Пікассо знайшли на секонд-хенді Фото: HLN

Це вже другий випадок за короткий період, коли в бельгійському секонд-хенді було зроблено сенсаційне відкриття. Нещодавно один із працівників був здивований, виявивши серед подарованих речей, що були у вживанні, оригінальну гравюру Джеймса Енсора 1888 року. Робота коштує від 2000 до 3000 євро.

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