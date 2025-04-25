Жінка зробила ДНК-тест заради розваги: правда зруйнувала стосунки

Жінка пережила шок після того, як пройшла тест ДНК заради розваги, проте виявила незвичайну таємницю, яка зруйнувала стосунки.

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Про це пише Mirror.

Жінка поділилася шокуючим відкриттям, яке вона зробила після домашнього тесту ДНК заради розваги, проте це сильно вплинуло на життя людей після того, як правда вийшла назовні.

Виявилося, двоє членів її родини були донорами сперми в минулому, і один з них став батьком понад 40 дітей таким чином.

А згідно з інформацією, наданою в наборі для тестування ДНК, інший донор мав лише одну дитину.

"Один має понад 40 дітей, неодружений і, ймовірно, втратив свої останні серйозні стосунки після того, як правда вийшла назовні. В іншого є лише одна дитина-донор, наскільки нам відомо, але він одружений і має сім'ю. Дружина була незадоволена, але донорство було зроблено понад 30 років тому", — розповіла вона.

Донор намагався створити свій "клан".

"Я думаю, що подруга, ймовірно, була засмучена, бо він багато пожертвував, навіть коли йому більше не потрібні були гроші", — розповіла жінка.

Один користувач мережі запитав: "Чому донорство сперми злить їхню другу половинку?"

А інший додав: "Деяким людям просто не подобається думка про те, що їхня друга половинка матиме біологічне потомство з іншими людьми, незалежно від того, як це сталося".

Поділившись власною історією стосунків, ще один користувач розповів: "Ми сиділи, їли. Я визирнув у вікно, побачив колишню і сказав: "Хм, я зустрічався з тією дівчиною близько року тому". Вона розсердилася на мене і пішла, звинувативши мене в тому, що я хочу бути з нею".

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