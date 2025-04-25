Женщина сделала ДНК-тест ради развлечения: правда разрушила отношения

Женщина пережила шок после того, как прошла тест ДНК ради развлечения, однако обнаружила необычную тайну, которая разрушила отношения.

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Об этом пишет Mirror.

Женщина поделилась шокирующим открытием, которое она сделала после домашнего теста ДНК ради развлечения, однако это сильно повлияло на жизнь людей после того, как правда вышла наружу.

Оказалось, двое членов ее семьи были донорами спермы в прошлом, и один из них стал отцом более 40 детей таким образом.

А согласно информации, предоставленной в наборе для тестирования ДНК, другой донор имел только одного ребенка.

"Один имеет более 40 детей, холост и, вероятно, потерял свои последние серьезные отношения после того, как правда вышла наружу. У другого есть только один ребенок-донор, насколько нам известно, но он женат и имеет семью. Жена была недовольна, но донорство было сделано более 30 лет назад", — рассказала она.

Донор пытался создать свой "клан".

"Я думаю, что подруга, вероятно, была расстроена, потому что он много пожертвовал, даже когда ему больше не нужны были деньги", — рассказала женщина.

Один пользователь сети спросил: "Почему донорство спермы злит их вторую половинку?"

А другой добавил: "Некоторым людям просто не нравится мысль о том, что их вторая половинка будет иметь биологическое потомство с другими людьми, независимо от того, как это произошло".

Поделившись собственной историей отношений, еще один пользователь рассказал: "Мы сидели, ели. Я выглянул в окно, увидел бывшую и сказал: "Хм, я встречался с той девушкой около года назад". Она рассердилась на меня и ушла, обвинив меня в том, что я хочу быть с ней".

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