"Понимаю, а сказать не могу": мужчина, у которого случился тромбоз, забыл родной язык и заговорил на датском

В Турции мужчина забыл турецкий язык после того, как у него обнаружили тромбоз. Вместо родного языка он заговорил на датском.

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Об этом пишет турецкое издание МіІІіет.

Так, 67-летний житель Коньи Рахми Карадмир пережил тромбоз мозга. На прошлой неделе ему сделали операцию на колене. Через два дня после операции у Карадемира внезапно возникла слабость и паралич в правой руке и ноге, а также расстройство речи, и его срочно обследовали.

Во время проведенных анализов было установлено, что у Карадемира тромб в одной из крупных вен в левой части мозга, и что вена заблокирована. Была быстро проведена ангиография, и тромб удалили.

После процедуры жалобы мужчины в значительной степени исчезли, и он начал говорить на датском языке, что удивило его жену и окружающих. Также он перестал говорить на турецком.

Дочь пациента, Мерал Карадемир, подчеркнула, что ее отец много лет не разговаривал на датском.

"Он начал разговаривать на датском. Мы были очень удивлены. Мои сестры смогли общаться с ним, поскольку они знают этот язык. Он понимает турецкий, но не может на нем разговаривать. Я надеюсь, что он быстро выздоровеет. Он очень расстроен, потому что думает, что потерял свой родной язык", — сказала девушка.

Рахми Карадемир заявил, что смог вспомнить несколько турецких слов благодаря переводу дочери.

"Я понимаю турецкий, но не могу на нем разговаривать. Я напрягаю свою память, надеюсь, она улучшится. Датский язык в моих мыслях, турецкий никогда не приходит мне в голову", — сказал Рахми Карадемир.

Мужчина имеет 7 детей. Он поселился в Конье после того, как до этого 20 лет прожил в Дании.

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