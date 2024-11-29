В Турции слепленный детьми снеговик спровоцировал нервный срыв у прохожей: что произошло (фото)

Женщина увидела, как из-под снега торчат "человеческие" ноги в обуви и очень испугалась.

В Турции у женщины случился нервный срыв после того, как она увидела снеговик, который слепили дети. Прохожая спутала его с трупом. Об этом сообщает турецкое издание Уепіѕафак.

Инцидент произошел перед жилым домом в районе Меликгази в Кайсери. Местная жительница, идя по улице, она заметила "труп" — "человеческие" ноги, торчащие из-под кучи снега. Увиденное настолько ее шокировало, что она начала кричать и едва не потеряла сознание. Очевидцам пришлось вызывать скорую на место происшествия.

Детской фантазии нет предела — снеговик, который шокировал прохожую в Кайсери

Выяснилось, что "ноги" принадлежали снеговику, который перед жилым домом слепили местные дети.

Снеговик в Кайсери

Пострадавшей от детской фантазии женщине медики, прибывшие на вызов, вкололи успокоительное, провели беседу и отпустили домой.

Напомним, что ранее в Турции 2 блогера после спора в Тикток встретились и устроили стрельбу в прямом эфире. Причиной конфликта стали проблемы мужчин.

Также ранее сообщалось, что в Турции драка детей завершилась массовой перестрелкой между родителями. Подравшись, дети разошлись и пошли жаловаться родителям. Те решили решить детский спор по-взрослому — с ножами и пистолетами.