В Турции слепленный детьми снеговик спровоцировал нервный срыв у прохожей: что произошло (фото)
Женщина увидела, как из-под снега торчат "человеческие" ноги в обуви и очень испугалась.
В Турции у женщины случился нервный срыв после того, как она увидела снеговик, который слепили дети. Прохожая спутала его с трупом. Об этом сообщает турецкое издание Уепіѕафак.
Инцидент произошел перед жилым домом в районе Меликгази в Кайсери. Местная жительница, идя по улице, она заметила "труп" — "человеческие" ноги, торчащие из-под кучи снега. Увиденное настолько ее шокировало, что она начала кричать и едва не потеряла сознание. Очевидцам пришлось вызывать скорую на место происшествия.
Выяснилось, что "ноги" принадлежали снеговику, который перед жилым домом слепили местные дети.
Пострадавшей от детской фантазии женщине медики, прибывшие на вызов, вкололи успокоительное, провели беседу и отпустили домой.
Напомним, что ранее в Турции 2 блогера после спора в Тикток встретились и устроили стрельбу в прямом эфире. Причиной конфликта стали проблемы мужчин.
Также ранее сообщалось, что в Турции драка детей завершилась массовой перестрелкой между родителями. Подравшись, дети разошлись и пошли жаловаться родителям. Те решили решить детский спор по-взрослому — с ножами и пистолетами.