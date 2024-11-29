У Туреччині зліплений дітьми сніговик спровокував нервовий зрив у перехожої: що сталося (фото)

Жінка побачила, як з-під снігу стирчать "людські" ноги у взутті і дуже налякалася.

У Туреччині у жінки стався нервовий зрив після того, як вона побачила сніговик, який зліпили діти. Перехожа сплутала його із трупом. Про це повідомляє турецьке видання Уenisafak.

Інцидент стався перед житловим будинком у районі Мелікгазі в Кайсері. Місцева жителька, ідучи вулицею, вона помітила "труп" — "людські" ноги, що стирчали з-під купи снігу. Побачене настільки її шокувало, що вона почала кричати і ледь не знепритомніла. Очевидцям довелося викликати швидку на місце пригоди.

Дитячій фантазії немає меж - сніговик, який шокував перехожу в Кайсері

З'ясувалося, що "ноги" належали сніговику, який перед житловим будинком зліпили місцеві діти.

Сніговик у Кайсері

Потерпілій від дитячої фантазії жінці медики, які прибули на виклик, вкололи заспокійливе, провели бесіду і відпустили додому.

Нагадаємо, що раніше у Туреччині 2 блогерки після суперечки в Тікток зустрілися і влаштували стрілянину в прямому ефірі. Причиною конфлікту стали проблеми чоловіків.

Також раніше повідомлялося, що у Туреччині бійка дітей завершилася масовою перестрілкою між батьками. Побившись, діти розійшлися і пішли жалітися батькам. Ті вирішили розв'язати дитячу суперечку по-дорослому — з ножами та пістолетами.