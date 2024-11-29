У Туреччині зліплений дітьми сніговик спровокував нервовий зрив у перехожої: що сталося (фото)
Жінка побачила, як з-під снігу стирчать "людські" ноги у взутті і дуже налякалася.
У Туреччині у жінки стався нервовий зрив після того, як вона побачила сніговик, який зліпили діти. Перехожа сплутала його із трупом. Про це повідомляє турецьке видання Уenisafak.
Інцидент стався перед житловим будинком у районі Мелікгазі в Кайсері. Місцева жителька, ідучи вулицею, вона помітила "труп" — "людські" ноги, що стирчали з-під купи снігу. Побачене настільки її шокувало, що вона почала кричати і ледь не знепритомніла. Очевидцям довелося викликати швидку на місце пригоди.
З'ясувалося, що "ноги" належали сніговику, який перед житловим будинком зліпили місцеві діти.
Потерпілій від дитячої фантазії жінці медики, які прибули на виклик, вкололи заспокійливе, провели бесіду і відпустили додому.
Нагадаємо, що раніше у Туреччині 2 блогерки після суперечки в Тікток зустрілися і влаштували стрілянину в прямому ефірі. Причиною конфлікту стали проблеми чоловіків.
Також раніше повідомлялося, що у Туреччині бійка дітей завершилася масовою перестрілкою між батьками. Побившись, діти розійшлися і пішли жалітися батькам. Ті вирішили розв'язати дитячу суперечку по-дорослому — з ножами та пістолетами.