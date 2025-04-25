"Розумію, а сказати не можу": чоловік, у якого стався тромбоз, забув рідну мову і заговорив данською

У Туреччині чоловік забув турецьку мову після того, як у нього виявили тромбоз. Замість рідної мови він заговорив данською.

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Про це пише турецьке видання Мilliyet.

Так, 67-річний житель Коньї Рахмі Карадмір пережив тромбоз мозку. Минулого тижня йому зробили операцію на коліні. Через два дні після операції у Карадеміра раптово виникла слабкість та параліч у правій руці та нозі, а також розлад мовлення, і його терміново обстежили.

Під час проведених аналізів було встановлено, що у Карадеміра тромб в одній з великих вен у лівій частині мозку, і що вена заблокована. Була швидко проведена ангіографія, і тромб видалили.

Після процедури скарги чоловіка значною мірою зникли, і він почав говорити данською мовою, що здивувало його дружину та оточення. Також він перестав говорити турецькою.

Дочка пацієнта, Мерал Карадемір, наголосила, що її батько багато років не розмовляв данською.

"Він почав розмовляти данською. Ми були дуже здивовані. Мої сестри змогли спілкуватися з ним, оскільки вони знають цю мову. Він розуміє турецьку, але не може нею розмовляти. Я сподіваюся, що він швидко одужає. Він дуже засмучений, бо думає, що втратив свою рідну мову", — сказала дівчина.

Рахмі Карадемір заявив, що зміг згадати кілька турецьких слів завдяки перекладу доньки.

"Я розумію турецьку, але не можу нею розмовляти. Я напружую свою пам'ять, сподіваюся, вона покращиться. Данська мова в моїх думках, турецька ніколи не спадає мені на думку", — сказав Рахмі Карадемір.

Чоловік має 7 дітей. Він оселився у Коньї після того, як до цього 20 років прожив у Данії.

Нагадаємо, що у Туреччині у жінки стався нервовий зрив після того, як вона побачила сніговик, який зліпили діти. Перехожа сплутала його із трупом.

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