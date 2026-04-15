Программист из Франции выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн

В Париже инженер-программист Ари Ходара выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро, купив всего один лотерейный билет за 100 евро. Розыгрыш состоялся в аукционном доме Christie's, а победитель сначала даже не поверил в свой выигрыш и спросил, не мошенничество ли это.

Ари Ходара узнал, что стал победителем лотереи во вторник, когда ответил на видеозвонок из аукционного дома Christie's в Париже, сообщили The Guardian.

"Как мне проверить, не обман ли это?", — спросил 58-летний мужчина, когда ему сказали, что он стал новым владельцем работы 1941 года испанского мастера.

Ходара назвал себя любителем искусства, увлеченным Пикассо, и сказал, что купил билет на 100 евро в минувшие выходные, случайно узнав о благотворительной лотерее во время обеда в ресторане.

В третьей итерации лотереи "1 Пикассо за 100 евро", которая проводится в поддержку исследований болезни Альцгеймера, была предложена картина Пикассо "Голова женщины" — портрет давней музы и партнерши художника Доры Маар, написанный в 1941 году.

Организаторы заявили, что все 120 000 билетов проданы, что принесло 12 миллионов евро. Из них 1 миллион евро будет выплачен галерее "Опера", международному арт-дилеру, которому принадлежала картина. Жиль Диан, основатель галереи, сказал, что он предложил льготную цену за картину. При этом публичная цена составляла 1,45 миллиона евро.

Внук Пикассо, Оливье, ранее рассказал, что проект является естественным продолжением наследия художника. Оливье Пикассо сказал, что "Женская голова" была "очень интересной" работой, написанной в той же студии на Левобережье в Париже, что и шедевр его деда 1937 года, "Герника".

"Этот период также был очень сложным из-за оккупации Парижа нацистами. Поэтому цвета темнее, чем обычно, с коричневым, черным и серым. Хотя это прекрасное изображение женщины, и в нем все еще чувствуется атмосфера Пикассо. Мой дедушка сохранил картину как сувенир о том моменте", — отметил он.

Две предыдущие лотереи Пикассо собрали в общей сложности более 10 миллионов евро на культурную деятельность в Ливане и программы водоснабжения и гигиены в Африке.

