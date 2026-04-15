Програміст із Франції виграв у лотерею картину Пікассо вартістю €1 млн

У Парижі інженер-програміст Арі Ходара виграв картину Пабло Пікассо вартістю понад 1 мільйон євро, купивши лише один лотерейний квиток за 100 євро. Розіграш відбувся в аукціонному домі Christie’s, а переможець спершу навіть не повірив у свій виграш і запитав, чи це не шахрайство.

Арі Ходара дізнався, що став переможцем лотереї у вівторок, коли відповів на відеодзвінок з аукціонного дому Christie's у Парижі, повідомили The Guardian.

"Як мені перевірити, чи це не обман?", — запитав 58-річний чоловік, коли йому сказали, що він став новим власником роботи 1941 року іспанського майстра.

Ходара назвав себе аматором мистецтва, захопленим Пікассо, і сказав, що купив квиток на 100 євро минулими вихідними, випадково дізнавшись про благодійну лотерею під час обіду в ресторані.

У третій ітерації лотереї "1 Пікассо за 100 євро", яка проводиться на підтримку досліджень хвороби Альцгеймера, було запропоновано картину Пікассо "Голова жінки" — портрет давньої музи та партнерки художника Дори Маар, написаний у 1941 році.

Відео дня

Організатори заявили, що всі 120 000 квитків продано, що принесло 12 мільйонів євро. З них 1 мільйон євро буде виплачено галереї "Опера", міжнародному арт-дилеру, якому належала картина. Жиль Діан, засновник галереї, сказав, що він запропонував пільгову ціну за картину. При цьому публічна ціна становила 1,45 мільйона євро.

Онук Пікассо, Олів'є, раніше розповів, що проєкт є природним продовженням спадщини художника. Олів'є Пікассо сказав, що "Жіноча голова" була "дуже цікавою" роботою, написаною в тій самій студії на Лівобережжі в Парижі, що й шедевр його діда 1937 року, "Герніка".

"Цей період також був дуже складним через окупацію Парижа нацистами. Тому кольори темніші, ніж зазвичай, з коричневим, чорним та сірим. Хоча це прекрасне зображення жінки, і в ньому все ще відчувається атмосфера Пікассо. Мій дідусь зберіг картину як сувенір про той момент", — зазначив він.

Дві попередні лотереї Пікассо зібрали загалом понад 10 мільйонів євро на культурну діяльність у Лівані та програми водопостачання та гігієни в Африці.

