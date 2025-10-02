"Привіт, Пікассо": політикиня розмалювала обличчя, щоб підколоти хулігана, який спотворив її портрет

Нещодавно в німецькому Дюссельдорфі відбулися вибори мера. Під час агітації стався кумедний випадок з плакатом політикині. Вона не розгубилася та відреагувала з гумором, зазначивши, що так процес виборів стає вдвічі веселішим.

Невідомі зіпсували передвиборчий плакат кандидатки до міської ради від округу Унтербільк-Хафен Марі Ротерінг. На зображенні політикині домалювали вуса, вибиті зуби та інші "деталі". Про це Ротерінг повідомила на своїй сторінці в Instagram.

На постері, який зіпсував вандал, Марі закликала 28 вересня у другому турі проголосувати за чинного мера Дюссельдорфа Стефана Келлера.

Ротерінг відреагувала на інцидент із гумором – вона записала відеозвернення, у якому була розмальована так само, як на плакаті, і назвала невідомого автора "Пікассо".

"Привіт, Пікассо! У неділю, будь ласка, проголосуй за Стефана Келлера", — сказала кандидатка.

Сам допис вона підписала так: "З гумором передвиборча кампанія стає вдвічі веселішою! Подяка невідомому художнику".

Зазначимо, що Стефан Келлер таки виграв вибори та продовжив бути мером Дюссельдорфа.

Реакції людей

Люди зацінили такий підхід політикині:

"Не знаю, хто вона така і які її політичні погляди, але це дуже розумно";

"Я хочу отримати німецьке громадянство тільки для того, щоб проголосувати за вас";

"Як я можу проголосувати за неї?";

"Можливо, це вона сама розмалювала свій плакат, щоб зняти це відео і залучити більше людей. Відмінні маркетингові навички".

