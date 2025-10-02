"Привет, Пикассо": политик разрисовала лицо, чтобы подколоть хулигана, который исказил ее портрет

Недавно в немецком Дюссельдорфе состоялись выборы мэра. Во время агитации произошел забавный случай с плакатом политика. Она не растерялась и отреагировала с юмором, отметив, что так процесс выборов становится вдвое веселее.

Неизвестные испортили предвыборный плакат кандидата в городской совет от округа Унтербильк-Хафен Мари Ротеринг. На изображении политику дорисовали усы, выбитые зубы и другие "детали". Об этом Ротеринг сообщила на своей странице в Instagram.

На постере, который испортил вандал, Мари призвала 28 сентября во втором туре проголосовать за действующего мэра Дюссельдорфа Стефана Келлера.

Ротеринг отреагировала на инцидент с юмором — она записала видеообращение, в котором была разрисована так же, как на плакате, и назвала неизвестного автора "Пикассо".

"Привет, Пикассо! В воскресенье, пожалуйста, проголосуй за Стефана Келлера", — сказала кандидат.

Само сообщение она подписала так: "С юмором предвыборная кампания становится вдвое веселее! Благодарность неизвестному художнику".

Отметим, что Стефан Келлер таки выиграл выборы и продолжил быть мэром Дюссельдорфа.

Реакции людей

Люди заценили такой подход политика:

"Не знаю, кто она такая и каковы ее политические взгляды, но это очень умно";

"Я хочу получить немецкое гражданство только для того, чтобы проголосовать за вас";

"Как я могу проголосовать за нее?";

"Возможно, это она сама разрисовала свой плакат, чтобы снять это видео и привлечь больше людей. Отличные маркетинговые навыки".

