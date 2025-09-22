Женщина сняла "пивной" забег на Октоберфесте, но не учла одной детали (видео)

Посетительница знаменитого фестиваля Октоберфест в Германии показала кадры знаменитого "пивного забега". Так называют тех, кто бежит во время открытия праздника за любимыми сортами хмельного.

Количество людей было огромным, и в конце концов, один из посетителей врезался в женщину с камерой, как это видно на опубликованном видео в Reddit.

Видео с "пивным забегом" стало вирусным — набрало более 14 тыс. реакций за несколько часов. На кадрах можно увидеть блондинку, которая снимает видео с начала знаменитого фестиваля в ФРГ.

Через мгновение толпа начинает пробегать мимо автора ролика, и некоторые даже взъерошивают ее волосы от скорости. Сама женщина продолжает смеяться на комичной ситуацией, в которой оказалась.

Через несколько секунд происходит очевидное, о чем написали юзеры в комментариях к ролику: в блондинку врезается неизвестный мужчина, на пути которого оказалась автор ролика.

По мнению пользователей в сети, эти кадры были сняты в начале нынешнего Октоберфеста. Пока остается неизвестным, не пострадала ли сама женщина от такого столкновения.

Что говорят пользователи

В комментариях к вирусному ролику, большинство пользователей были поражены увиденным количеством людей, назвав этот бег "пивным забегом". Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Так и знал, что так будет";

"А народу то столько... это просто нечто";

"Ну а как? Начало фестиваля, люди хотят пива. Ну так чему удивляться?";

"Лол, самое эпичное завершение ролика. Хотя если бы она снимала и знала, чем это все закончится...";

"Пиво определяет маршрут забега, а дама просто стала препятствием. А вообще, она — хорошая девушка. Я бы познакомился".

