В первый день Октоберфеста врачи 500 раз оказывали медицинскую помощь: что произошло

20 сентября в немецком Мюнхене стартовал крупнейший пивной фестиваль в мире — Октоберфест. В день открытия специалисты 500 раз оказывали медицинскую помощь посетителям, а одна работница мероприятия погибла.

Related video

Самой молодой "пациентке" было 11 лет, а самому старшему пострадавшему — 72 года, пишет Bild.

Одной из основных причин также большого количества обращений к врачам является рекордная жара, ведь температура воздуха в Мюнхене достигла 30,7 градусов.

Отмечается, что это абсолютный рекорд за всю историю Октоберфеста, который последние 150 лет традиционно начинается не в октябре, а во второй половине сентября.

"Жара оказалась весьма серьезной проблемой, ведь многие участники праздника нарядились в традиционные немецкие костюмы, рассчитанные далеко не на современный климат", — говорится в материале.

Кроме того, утром перед самым началом фестиваля нашли мертвой 71-летнюю работницу фестиваля. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли.

Авторы материала отметили, что когда-то Октоберфест специально перенесли с октября на сентябрь, чтобы мероприятие проходило при более благоприятной погоде. Однако в свете последних событий, организатором фестиваля, возможно, придется задуматься над возвращением к старым датам начала фестиваля — в октябре.

Отметим, что Октоберфест продлится в Мюнхене до первого воскресенья октября.

Напомним, необычные навыки официантки на Октоберфесте поразили весь мир.

Фокус также писал о стоимости самого дорогого блюда на Октоберфесте.