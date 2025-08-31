Вода будет стоить дороже пива: стала известна цена самого дорогого блюда на Октоберфесте

Цены на самом большом в мире пивном фестивале Октоберфест, который пройдет с 20 сентября по 5 октября в Мюнхене, продолжают расти.

Самым дорогим блюдом на пивном фестивале стал стейк с черным трюфелем и соусом бернез, за который в шатре Bräurosl придется выложить 229 евро, то есть 11 тысяч грн, пишет издание Bild.

Базовая версия данного блюда стоит 179 евро, то есть 8,6 тыс. грн. При этом утверждается, что данные цены соответствуют ресторанным расценкам, а деликатес пользуется спросом.

Литровая кружка пива на фестивале будет стоить от 14,50 до 15,80 евро, то есть от 700 до 760 грн, в зависимости от шатра. При этом в издании пишут, что 2019 году цены были на уровне 10,80–11,80 евро, то есть за шесть лет цены подскочили почти на 40%.

Увеличились расходы и на еду. Половина курицы теперь стоит 24,50 евро, то есть примерно 1,2 тыс. грн против 12,40 евро в 2019 году. Детские порции маленьких шницелей обойдутся посетителям в 16–20 евро, то есть 770-965 грн.

Даже вода на празднике подорожала: в некоторых шатрах за литр просят более 15 евро, то есть более 725 грн, что в некоторых случаях делает ее дороже пива. В то же время средняя цена бутылки минеральной воды составляет 10,95 евро, то есть около 530 грн.

Фокус писал, что в 2024 году украинцы потратили на пиво 46,3 млрд гривен. При этом средняя потребительская цена на напиток выросла с 32,8 грн до 34,1 гривен за 0,5 литра.

Напомним, 44-летний Тхависак Намвонгса из Таиланда умер после месяца "пивной диеты". Он полностью отказывался от твердой пищи и употреблял только алкоголь.