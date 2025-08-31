Вода коштуватиме дорожче за пиво: стала відома ціна найдорожчої страви на Октоберфесті

Ціни на найбільшому у світі пивному фестивалі Октоберфест, який пройде з 20 вересня по 5 жовтня в Мюнхені, продовжують зростати.

Найдорожчою стравою на пивному фестивалі став стейк із чорним трюфелем і соусом бернез, за який у наметі Bräurosl доведеться викласти 229 євро, тобто 11 тисяч грн, пише видання Bild.

Базова версія цієї страви коштує 179 євро, тобто 8,6 тис. грн. При цьому стверджується, що ці ціни відповідають ресторанним розцінкам, а делікатес користується попитом.

Літровий кухоль пива на фестивалі коштуватиме від 14,50 до 15,80 євро, тобто від 700 до 760 грн, залежно від намету. При цьому у виданні пишуть, що 2019 року ціни були на рівні 10,80-11,80 євро, тобто за шість років ціни підскочили майже на 40%.

Збільшилися витрати і на їжу. Половина курки тепер коштує 24,50 євро, тобто приблизно 1,2 тис. грн проти 12,40 євро 2019 року. Дитячі порції маленьких шніцелів обійдуться відвідувачам у 16-20 євро, тобто 770-965 грн.

Навіть вода на святі подорожчала: у деяких наметах за літр просять понад 15 євро, тобто понад 725 грн, що в деяких випадках робить її дорожчою за пиво. Водночас середня ціна пляшки мінеральної води становить 10,95 євро, тобто близько 530 грн.

Фокус писав, що у 2024 році українці витратили на пиво 46,3 млрд гривень. При цьому середня споживча ціна на напій зросла з 32,8 грн до 34,1 гривень за 0,5 літра.

Нагадаємо, 44-річний Тхавісак Намвонгса з Таїланду помер після місяця "пивної дієти". Він повністю відмовлявся від твердої їжі та вживав лише алкоголь.