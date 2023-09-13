Місце, де сходяться пиво, традиції і німецька єдність: чому Октоберфест проходить у вересні

Історія Октоберфесту сягає початку 19 століття, коли в Мюнхені вирішили влаштувати публічне видовище на честь одруження принца-регента Людвіга Баварського (короля Людвіга I) і принцеси Терези Саксонської-Гільдбурггаузенської.

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Уявлення про традиційне німецьке свято Октоберфест викликає в голові яскраву картину. Довгі спільні столи, прикрашені безліччю наїдків та напоїв, включаючи величезні кренделі, соковиті ковбаски, колосальні шматки смаженого м'яса та високі скляні барила, вщерть наповнені шипучим пивом. Цей стійкий образ також охоплює характерний одяг Октоберфесту, що характеризується шкіряними штанами та сукнями з низьким вирізом, які одягають буфетниці на фестивалі, пише Grunge.

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Попри міжнародне визнання фестивалю за його нестримні веселощі, історичне підґрунтя та особливе календарне розташування Октоберфесту часто залишаються поза увагою широкої громадськості. Всупереч своїй назві, просякнуте пивом свято, що триває близько двох тижнів, розгортається переважно у вересні, з датами, які щороку змінюються і визначаються владою Мюнхена, Баварія — батьківщини фестивалю і місця його щорічного зародження.

Історичний прецедент сягає 12 жовтня 1810 року, коли відзначалася річниця знаменного баварського королівського союзу — шлюбу між принцом-регентом Людвігом Баварським, пізніше проголошеним королем Людвігом I, і принцесою Терезою Саксонською-Гільдбурггаузенською.

Октоберфест тепер слугує для німців каналом для святкування Дня німецької єдності — щорічного святкування 3 жовтня Фото: pexels.com

Згідно з такими джерелами, як "Reader's Digest", ранній початок фестивалю запровадили для того, щоб скористатися теплою погодою і подовженим світловим днем, тим самим збільшуючи загальний досвід відвідувачів фестивалю. Однак з середини 1990-х років Октоберфест зазнав подальшого розширення, і тепер слугує святкуванням возз'єднання Німеччини.

Історія Октоберфесту сягає початку 19 століття, коли в Мюнхені вирішили влаштувати публічне видовище на честь одруження принца-регента Людвіга Баварського (короля Людвіга I) і принцеси Терези Саксонської-Гільдбурггаузенської. У той перший рік центральною подією були кінні перегони, на яких не було наметів з пивом, що визначають сучасну подію.

А проте гучний успіх заходу заклав основу для його еволюції протягом наступного століття. У буремні 1910-ті роки фестиваль періодично переривався наполеонівськими війнами. Тому до кінця століття Октоберфест перетворився на улюблений захід, що став синонімом баварської культури.

Мюнхен, окрім своєї історичної монархії, здавна славився своїм винятковим пивом, особливо продукцією шести поважних пивоварень. Найстаріша з них, Августінер, веде свою історію з 14 століття, коли її заснували монахи.

З часом ці пивоварні стали невіддільною частиною святкування Октоберфесту, який тепер слугує важливою брендинговою платформою для цих історичних закладів. Сьогодні Октоберфест щороку приваблює до столиці Баварії близько шести мільйонів людей, а деякі пивні павільйони здатні вмістити понад 8 000 відвідувачів одночасно.

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Хоча вплив Октоберфесту поширився і міста по всій Німеччині та в усьому світі, і святкування повторюються у вересні та жовтні, його баварська сутність залишається його візитною карткою. Проте, в останні десятиліття фестиваль розширив свої масштаби, включивши в себе масштабніші національні святкування.

Зокрема, Октоберфест тепер слугує для німців каналом для святкування Дня німецької єдності — щорічного святкування 3 жовтня, яке відзначається в пам'ять про формальне возз'єднання Східної та Західної Німеччини у 1990 році, що збіглося з символічним падінням Берлінського муру.

Хоча Октоберфест традиційно завершувався у першу неділю жовтня кожного року, у 1994 році досягнули домовленості про перенесення на 3 жовтня, якщо воно передує традиційному закриттю фестивалю, що дозволило відвідувачам Октоберфесту піднести тост за становлення сучасної нації.

Сьогодні Октоберфест також знайшов відгук у багатьох містах Сполучених Штатів, де він вшановує культурну спадщину німецьких мігрантів.

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