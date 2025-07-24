Мужчина ничего не ел в течение месяца и пил только пиво: что с ним произошло (фото)

44-летний Тхависак Намвонгса из Таиланда умер после месяца "пивной диеты". Он полностью отказывался от твердой пищи и употреблял только алкоголь. Бездыханное тело мужчины нашел его сын.

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Мужчина из восточной провинции Районг умер после длительного алкогольного запоя. Он проживал вместе со своим сыном-школьником, который и обнаружил отца в критическом состоянии. Тот корчился в судорогах, лежа в комнате, где было сто пустых бутылок из-под пива. Подробнее об этом случае пишут местные издания.

Ребенок обратился за помощью к соседу, который попытался оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось. Спасатели, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть.

44-летний Тхависак Намвонгса из Таиланда умер после месяца "пивной диеты" Фото: Facebook

Последние дни погибшего

Сын погибшего позже рассказал о последних днях жизни отца: "Он пил только пиво и ничего не ел. Я готовил ему каждый день, но он отмахивался. Отец страдал от сильного стресса".

По словам близких, покойный начал злоупотреблять алкоголем после развода с женой. В течение последнего месяца жизни он полностью отказался от твердой пищи в пользу пива.

"Картина", которую увидели спасатели в спальне умершего, поражала своим масштабом. Там стояли выстроенные в аккуратные ряды пустые бутылки из-под пива. Они занимали почти все пространство комнаты. К кровати вела лишь узкая тропинка.

"Картина", которую увидели спасатели в спальне умершего, поражала своим масштабом Фото: Facebook "Картина", которую увидели спасатели в спальне умершего, поражала своим масштабом Фото: Facebook

Свидетельства соседей

Соседи подтвердили, что за последний месяц Тхависак практически не выходил из дома, он вел отшельнический образ жизни и употреблял много алкоголя.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Предварительно медики предполагают, что он умер в результате систематического употребления большого количества пива на фоне полного отказа от пищи.

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