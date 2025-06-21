Женщина ела по 2 яйца на завтрак в течение двух недель: что произошло

Жульет Андро утверждает, что яйца — один из тех продуктов, которые стоит включать в ежедневный рацион. По ее словам, это простой путь улучшить самочувствие уже через две недели.

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Специалист по натуропатии Жульет Андро рассказала об уникальной пользе яиц для организма человека. В колонке для журнала Vogue она пишет, что этот продукт содержит почти все необходимые питательные вещества.

"В яйцах есть много питательных веществ, которые нам нужны. Это высококачественный белок, жиры, витамины А, D, E и В12, холин, а также минералы, такие как селен и цинк", — объясняет она.

Женщина рекомендует употреблять яйца каждое утро на завтрак, особенно если нет проблем с пищеварением или аллергических реакций. "Если вы хорошо их усваиваете и не имеете известных аллергий, нет необходимости беспокоиться о ежедневном употреблении", — утверждает Жульетт.

Яйца в ежедневном рационе

Андро опровергает распространенные опасения относительно холестерола: "Сегодня мы знаем, что пищевой холестерол не так вреден, как мы думали раньше, особенно если потреблять его в рамках сбалансированной диеты".

Эксперт советует есть вареные яйца Фото: Freepik

Ключевым условием является качество продукта. По словам специалиста, органические яйца от кур свободного выпаса, особенно от небольших производителей, кардинально отличаются от промышленных. Относительно количества, она советует употреблять два яйца в день, или даже три, если это единственный источник белка.

"Результат — легче наращивать мышечную массу, дольше ощущение сытости и положительное влияние на настроение", — обещает натуропат.

Преимущества яиц

Улучшение ясности ума благодаря холину, который регулирует работу нервной системы;

Лучший гормональный баланс благодаря холестерол;

Улучшение зрения с помощью лютеина и зеаксантина.

"Ключ к успеху — мягкое приготовление. Идеально варить всмятку или пашот. Когда желток остается немного жидким, все чувствительные к теплу витамины и минералы остаются невредимыми", — советует Андро.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.