Какие овощи, ягоды и фрукты нужно есть тем, у кого слабое сердце: ответ кардиолога

По словам кардиолога Кристины Винницкой, в жару сердце работает интенсивнее, поэтому важно придерживаться легкого, но питательного рациона, который будет максимально полезным для сердечно-сосудистой системы.

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Питание летом должно быть направлено на предотвращение обезвоживания, нормализацию артериального давления и облегчение работы сердца, объясняет в интервью Фокусу врач.

"Что касается питания, то идеальными в летнее время будут легкие овощные салаты, заправленные оливковым или льняным маслом, холодные супы (зеленый борщ, гаспачо, окрошка на кефире). Тяжелых мясных блюд лучше избегать, а отдавать предпочтение постному мясу (куриное/индейское филе), рыба на пару или запеченная в духовке. Желательно избегать жареного, жирного, соленого — это повышает нагрузку на сердце", — объясняет Кристина Винницкая.

Продукты, поддерживающие сердце

Помидоры, которые содержат ликопен — антиоксидант, снижающий риск инфаркта;

Свекла (вареная, печеная) — расширяет сосуды и снижает давление;

Авокадо — источник омега-3 и калия, что стабилизирует ритм сердца;

Болгарский перец — защищает стенки сосудов, содержит витамин С;

Шпинат и зелень содержат магний и фолиевую кислоту для профилактики аритмий;

Ягоды: черника, малина, смородина (это источники витаминов и антиоксидантов);

Абрикосы и персики — источник калия. Они хорошо поддерживают водно-электролитный баланс.

По словам кардиолога, незаменимый фрукт на столе каждого — это яблоки, они содержат пектины и флавоноиды, улучшающие тонус сосудов.

Зато людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать в жару потребления копченостей, колбас, консервов — они способствуют повышению натрия и соответственно задержке жидкости.

Кардиолог Кристина Винницкая Фото: Facebook

Кроме того, Кристина советует отказаться от чрезмерного употребления кофе и алкоголя, что приводит к обезвоживанию и тахикардии, а также сладких газированных напитков — они вызывают быстрое повышение глюкозы в крови.

"В жару метаболизм изменен, поэтому лучше избегать избытка белка или жиров — это создает дополнительную нагрузку на сердце", — объясняет врач.

Интересно, что Кристина Винницкая также активно занимается творчеством и недавно представила новую авторскую работу — песню "Синяя лента". Текст для новой композиции написан отцом Кристины, а музыку создал Богдан Нестор — постоянный композитор ее работ.

Напомним, ранее Фокус писал о:

Кроме того, разбит один из главных мифов о вреде кофе.

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