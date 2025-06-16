Які овочі, ягоди і фрукти потрібно їсти тим, у кого слабке серце: відповідь кардіолога

За словами кардіологині Христини Винницької, у спеку серце працює інтенсивніше, тому важливо дотримуватися легкого, але поживного раціону, який буде максимально корисним для серцево-судинної системи.

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Харчування влітку повинно бути спрямованим на запобігання зневодненню, нормалізацію артеріального тиску та полегшенню роботи серця, пояснює в інтерв’ю Фокусу лікарка.

"Щодо харчування, то ідеальними в літню пору будуть легкі овочеві салати заправлені оливковою чи лляною олією, холодні зупи (зелений борщ, гаспачо, холодник на кефірі). Важких мʼясних страв краще уникати, а надавати перевагу пісному мʼясу (куряче/індиче філе), риба на пару чи запечена у духовці. Бажано уникати смаженого, жирного, солоного — це підвищує навантаження на серце", — пояснює Христина Винницька.

Продукти, що підтримують серце

Помідори, які містять лікопен — антиоксидант, що знижує ризик інфаркту;

Буряк (варений, печений) — розширює судини та знижує тиск;

Авокадо — джерело омега-3 та калію, що стабілізує ритм серця;

Болгарський перець — захищає стінки судин, містить вітамін С;

Шпинат та зелень містять магній та фолієву кислоту для профілактики аритмій;

Ягоди: чорниця, малина, смородина (це джерела вітамінів та антиоксидантів);

Абрикоси та персики — джерело калію. Вони добре підтримують водно-електролітний баланс.

За словами кардіологині, незамінний фрукт на столі кожного — це яблука, вони містять пектини та флавоноїди, що покращують тонус судин.

Натомість людям зі серцево-судинними захворюваннями слід уникати в спеку споживання копченостей, ковбас, консервів — вони сприяють підвищенню натрію та відповідно затримці рідини.

Кардіологиня Христина Винницька Фото: Facebook

Окрім того, Христина радить відмовитись від надмірного вживання кави та алкоголю, що призводить до зневоднення і тахікардії, а також солодких газованих напоїв — вони викликають швидке підвищення глюкози в крові.

"У спеку метаболізм змінений, тому краще уникати надлишку білка або жирів — це створює додаткове навантаження на серце", — пояснює лікарка.

Цікаво, що Христина Винницька також активно займається творчістю й нещодавно презентувала нову авторську роботу — пісню "Синя стрічка". Текст для нової композиції написаний батьком Христини, а музику створив Богдан Нестор — постійний композитор її робіт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Крім того, розбито один із головних міфів про шкоду кави.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.