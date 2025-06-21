Жінка їла по 2 яйця на сніданок протягом двох тижнів: що сталося

Жульєт Андро стверджує, що яйця — один з тих продуктів, які варто включати в щоденний раціон. За її словами, це простий шлях покращити самопочуття вже за два тижні.

Related video

Фахівець з натуропатії Жульєт Андро розповіла про унікальну користь яєць для організму людини. У колонці для журналу Vogue вона пише, що цей продукт містить майже всі необхідні поживні речовини.

"В яйцях є багато поживних речовин, які нам потрібні. Це високоякісний білок, жири, вітаміни А, D, E та В12, холін, а також мінерали, такі як селен і цинк", — пояснює вона.

Жінка рекомендує вживати яйця щоранку на сніданок, особливо якщо немає проблем з травленням чи алергічних реакцій. "Якщо ви добре їх засвоюєте і не маєте відомих алергій, немає потреби турбуватися про щоденне вживання", — стверджує Жульєт.

Яйця у щоденному раціоні

Андро спростовує поширені побоювання щодо холестеролу: "Сьогодні ми знаємо, що харчовий холестерол не такий шкідливий, як ми думали раніше, особливо якщо споживати його в рамках збалансованої дієти".

Експертка радить їсти варені яйця Фото: Freepik

Ключовою умовою є якість продукту. За словами фахівчині, органічні яйця від курей вільного випасу, особливо від невеликих виробників, кардинально відрізняються від промислових. Щодо кількості, вона радить вживати два яйця на день, або навіть три, якщо це єдине джерело білка.

"Результат — легше нарощувати м'язову масу, довше відчуття ситості та позитивний вплив на настрій", — обіцяє натуропат.

Переваги яєць

Поліпшення ясності розуму завдяки холіну, який регулює роботу нервової системи;

Кращий гормональний баланс через холестерол;

Покращення зору завдяки лютеїну та зеаксантину.

"Ключ до успіху — м'яке приготування. Ідеально варити яйця нам'яко або пашот. Коли жовток залишається трохи рідким, усі чутливі до тепла вітаміни та мінерали залишаються неушкодженими", — радить Андро.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Крім того, які овочі, ягоди і фрукти потрібно їсти тим, у кого слабке серце: відповідь кардіолога.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.