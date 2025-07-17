Женщина чуть не спилась, когда стала матерью-одиночкой, но прогулка с собакой все изменила

49-летняя мать двоих детей Люси Рокка пережила личную трагедию и начала помогать реабилитироваться другим. После двух десятилетий изнурительной борьбы с алкоголем и несчастного случая, завершившегося госпитализацией, она уже 14 лет наслаждается трезвостью.

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История Люси началась типично для многих подростков — с пятничных вечеринок. Она успешно училась, получая юридическое образование, и не видела ничего плохого в том, что делали практически все. О ее опыте написало издание The Sun.

Женщина временно перестала употреблять алкоголь в 22 года, когда забеременела. Однако после завершения грудного вскармливания она вернулась к пагубной привычке.

"По вечерам выпивали бутылку вина с мужем. Но тогда я не чувствовала зависимости. Никогда не думала, что употребляю алкоголь для самолечения — хотя сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что именно так и было", — рассказывает Люси.

Кризисный момент

Проблемы начались, когда в 27 лет Люси развелась и стала матерью-одиночкой. Вечерние запои стали способом побега от реальности. "Мы покупали очень красивые бутылки красного вина и выпивали по одной каждый вечер", — вспоминает она.

Люси временно перестала употреблять алкоголь в 22 года Фото: Instagram

Однажды женщина после концерта потеряла сознание — это произошло под деревом в парке. "Потеряла сумку, телефон, парня. Двое полицейских стояли надо мной, а я ничего не помнила", — описывает Люси тот случай.

Переломный момент

В 2010 году Люси достигла дна. Выпив три бутылки вина, она решила прогуляться с собакой и в очередной раз потеряла сознание посреди улицы.

"Я проснулась в больнице Шеффилда — это был сигнал, что с этим нужно что-то делать. Просто подумала: "Все, хватит". Меня ужасало то, что произошло", — рассказывает женщина.

После 18 месяцев трезвости Люси поняла, что гораздо счастливее без алкоголя. Это стало началом ее новой жизни.

Люси поняла, что гораздо счастливее без алкоголя Фото: Instagram

В 2023 году она решила делиться своим опытом в рамках деятельности благотворительной организации Soberistas — это онлайн-сообщество для людей, которые борются с алкогольной зависимостью.

"Одна из самых больших проблем, которая мешает людям стать трезвыми, — стыд говорить об этом. Поэтому они продолжали пить", — объясняет Люси.

Она призывает людей присоединяться к платформам для анонимного обсуждения проблем с алкоголем и искать поддержки. Работа в этой организации стала началом карьеры для Люси, которая уже отпраздновала 14 лет трезвости.

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