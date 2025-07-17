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Стиль жизни

Женщина чуть не спилась, когда стала матерью-одиночкой, но прогулка с собакой все изменила

Люси Рокка 14 лет не употребляет алкоголь
Мать двоих детей Люси Рокка | Фото: Instagram

49-летняя мать двоих детей Люси Рокка пережила личную трагедию и начала помогать реабилитироваться другим. После двух десятилетий изнурительной борьбы с алкоголем и несчастного случая, завершившегося госпитализацией, она уже 14 лет наслаждается трезвостью.

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История Люси началась типично для многих подростков — с пятничных вечеринок. Она успешно училась, получая юридическое образование, и не видела ничего плохого в том, что делали практически все. О ее опыте написало издание The Sun.

Женщина временно перестала употреблять алкоголь в 22 года, когда забеременела. Однако после завершения грудного вскармливания она вернулась к пагубной привычке.

"По вечерам выпивали бутылку вина с мужем. Но тогда я не чувствовала зависимости. Никогда не думала, что употребляю алкоголь для самолечения — хотя сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что именно так и было", — рассказывает Люси.

Кризисный момент

Проблемы начались, когда в 27 лет Люси развелась и стала матерью-одиночкой. Вечерние запои стали способом побега от реальности. "Мы покупали очень красивые бутылки красного вина и выпивали по одной каждый вечер", — вспоминает она.

Люси Рокка 14 лет не употребляет алкоголь
Люси временно перестала употреблять алкоголь в 22 года
Фото: Instagram

Однажды женщина после концерта потеряла сознание — это произошло под деревом в парке. "Потеряла сумку, телефон, парня. Двое полицейских стояли надо мной, а я ничего не помнила", — описывает Люси тот случай.

Переломный момент

В 2010 году Люси достигла дна. Выпив три бутылки вина, она решила прогуляться с собакой и в очередной раз потеряла сознание посреди улицы.

"Я проснулась в больнице Шеффилда — это был сигнал, что с этим нужно что-то делать. Просто подумала: "Все, хватит". Меня ужасало то, что произошло", — рассказывает женщина.

После 18 месяцев трезвости Люси поняла, что гораздо счастливее без алкоголя. Это стало началом ее новой жизни.

Люси Рокка 14 лет не употребляет алкоголь
Люси поняла, что гораздо счастливее без алкоголя
Фото: Instagram

В 2023 году она решила делиться своим опытом в рамках деятельности благотворительной организации Soberistas — это онлайн-сообщество для людей, которые борются с алкогольной зависимостью.

"Одна из самых больших проблем, которая мешает людям стать трезвыми, — стыд говорить об этом. Поэтому они продолжали пить", — объясняет Люси.

Она призывает людей присоединяться к платформам для анонимного обсуждения проблем с алкоголем и искать поддержки. Работа в этой организации стала началом карьеры для Люси, которая уже отпраздновала 14 лет трезвости.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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