Жінка мало не спилась, коли стала матір'ю-одиначкою, але прогулянка з собакою все змінила

49-річна мати двох дітей Люсі Рокка пережила особисту трагедію й почала допомагати реабілітуватися іншим. Після двох десятиліть виснажливої боротьби з алкоголем і нещасного випадку, що завершився госпіталізацією, вона вже 14 років насолоджується тверезістю.

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Історія Люсі розпочалася типово для багатьох підлітків — з п'ятничних вечірок. Вона успішно навчалася, здобуваючи юридичну освіту, і не вбачала нічого поганого у тому, що робили практично всі. Про її досвід написало видання The Sun.

Жінка тимчасово перестала вживати алкоголь у 22 роки, коли завагітніла. Однак після завершення грудного вигодовування вона повернулася до згубної звички.

"Вечорами випивали пляшку вина з чоловіком. Але тоді я не відчувала залежності. Ніколи не думала, що вживаю алкоголь для самолікування — хоча зараз, озираючись назад, розумію, що саме так і було", — розповідає Люсі.

Кризовий момент

Проблеми почалися, коли у 27 років Люсі розлучилась і стала матір'ю-одиначкою. Вечірні запої стали способом втечі від реальності. "Ми купували дуже гарні пляшки червоного вина і випивали по одній щовечора", — згадує вона.

Люсі тимчасово перестала вживати алкоголь у 22 роки Фото: Instagram

Одного разу жінка після концерту втратила свідомості — це сталося під деревом у парку. "Втратила сумку, телефон, хлопця. Двоє поліціянтів стояли наді мною, а я нічого не пам'ятала", — описує Люсі той випадок.

Переломний момент

У 2010 році Люсі досягла дна. Випивши три пляшки вина, вона вирішила прогулятися з собакою і в черговий раз знепритомніла посеред вулиці.

"Я прокинулася в лікарні Шеффілда — це був сигнал, що з цим потрібно щось робити. Просто подумала: "Все, досить". Мене жахало те, що сталося", — розповідає жінка.

Після 18 місяців тверезості Люсі зрозуміла, що набагато щасливіша без алкоголю. Це стало початком її нового життя.

Люсі зрозуміла, що набагато щасливіша без алкоголю Фото: Instagram

У 2023 році вона вирішила ділитися своїм досвідом у рамках діяльності благодійної організації Soberistas — це онлайн-спільнота для людей, які борються з алкогольною залежністю.

"Одна з найбільших проблем, яка заважає людям стати тверезими, — сором говорити про це. Тому вони продовжували пити", — пояснює Люсі.

Вона закликає людей приєднуватися до платформ для анонімного обговорення проблем з алкоголем і шукати підтримки. Робота в цій організації стала початком кар'єри для Люсі, яка вже відсвяткувала 14 років тверезості.

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