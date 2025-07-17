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Стиль життя

Жінка мало не спилась, коли стала матір'ю-одиначкою, але прогулянка з собакою все змінила

Люсі Рокка 14 років не вживає алкоголь
Мати двох дітей Люсі Рокка | Фото: Instagram

49-річна мати двох дітей Люсі Рокка пережила особисту трагедію й почала допомагати реабілітуватися іншим. Після двох десятиліть виснажливої боротьби з алкоголем і нещасного випадку, що завершився госпіталізацією, вона вже 14 років насолоджується тверезістю.

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Історія Люсі розпочалася типово для багатьох підлітків — з п'ятничних вечірок. Вона успішно навчалася, здобуваючи юридичну освіту, і не вбачала нічого поганого у тому, що робили практично всі. Про її досвід написало видання The Sun.

Жінка тимчасово перестала вживати алкоголь у 22 роки, коли завагітніла. Однак після завершення грудного вигодовування вона повернулася до згубної звички.

"Вечорами випивали пляшку вина з чоловіком. Але тоді я не відчувала залежності. Ніколи не думала, що вживаю алкоголь для самолікування — хоча зараз, озираючись назад, розумію, що саме так і було", — розповідає Люсі.

Кризовий момент

Проблеми почалися, коли у 27 років Люсі розлучилась і стала матір'ю-одиначкою. Вечірні запої стали способом втечі від реальності. "Ми купували дуже гарні пляшки червоного вина і випивали по одній щовечора", — згадує вона.

Люсі Рокка 14 років не вживає алкоголь
Люсі тимчасово перестала вживати алкоголь у 22 роки
Фото: Instagram

Одного разу жінка після концерту втратила свідомості — це сталося під деревом у парку. "Втратила сумку, телефон, хлопця. Двоє поліціянтів стояли наді мною, а я нічого не пам'ятала", — описує Люсі той випадок.

Переломний момент

У 2010 році Люсі досягла дна. Випивши три пляшки вина, вона вирішила прогулятися з собакою і в черговий раз знепритомніла посеред вулиці.

"Я прокинулася в лікарні Шеффілда — це був сигнал, що з цим потрібно щось робити. Просто подумала: "Все, досить". Мене жахало те, що сталося", — розповідає жінка.

Після 18 місяців тверезості Люсі зрозуміла, що набагато щасливіша без алкоголю. Це стало початком її нового життя.

Люсі Рокка 14 років не вживає алкоголь
Люсі зрозуміла, що набагато щасливіша без алкоголю
Фото: Instagram

У 2023 році вона вирішила ділитися своїм досвідом у рамках діяльності благодійної організації Soberistas — це онлайн-спільнота для людей, які борються з алкогольною залежністю.

"Одна з найбільших проблем, яка заважає людям стати тверезими, — сором говорити про це. Тому вони продовжували пити", — пояснює Люсі.

Вона закликає людей приєднуватися до платформ для анонімного обговорення проблем з алкоголем і шукати підтримки. Робота в цій організації стала початком кар'єри для Люсі, яка вже відсвяткувала 14 років тверезості.

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