Чоловік нічого не їв протягом місяця й пив тільки пиво: що з ним сталося (фото)

44-річний Тхавісак Намвонгса з Таїланду помер після місяця "пивної дієти". Він повністю відмовлявся від твердої їжі та вживав лише алкоголь. Бездиханне тіло чоловіка знайшов його син.

Related video

Чоловік зі східної провінції Районг помер після тривалого алкогольного запою. Він проживав разом зі своїм сином-школярем, який і виявив батька в критичному стані. Той корчився у судомах, лежачи у кімнаті зі ста порожніми пляшками з-під пива. Детальніше про цей випадок пишуть місцеві видання.

Дитина звернулась за допомогою до сусіда, який спробував надати потерпілому першу медичну допомогу, але врятувати чоловіка не вдалося. Рятувальники, які прибули на місце події, лише констатували смерть.

44-річний Тхавісак Намвонгса з Таїланду помер після місяця "пивної дієти" Фото: Facebook

Останні дні загиблого

Син загиблого згодом розповів про останні дні життя батька: "Він пив тільки пиво і нічого не їв. Я готував йому щодня, але він відмахувався. Батько страждав від сильного стресу".

За словами близьких, покійний почав зловживати алкоголем після розлучення з дружиною. Протягом останнього місяця життя він повністю відмовився від твердої їжі на користь пива.

"Картина", яку побачили рятувальники в спальні померлого, вражала своїм масштабом. Там стояли вишикувані в акуратні ряди порожні пляшки з-під пива. Вони займали майже весь простір кімнати. До ліжка вела лише вузька стежка.

"Картина", яку побачили рятувальники в спальні померлого, вражала своїм масштабом Фото: Facebook "Картина", яку побачили рятувальники в спальні померлого, вражала своїм масштабом Фото: Facebook

Свідчення сусідів

Сусіди підтвердили, що за останній місяць Тхавісак практично не виходив із дому, він вів відлюдницький спосіб життя та вживав багато алкоголю.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Попередньо медики припускають, що він помер внаслідок систематичного вживання великої кількості пива на тлі повної відмови від їжі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Крім того, які овочі, ягоди та фрукти потрібно їсти тим, у кого слабке серце: відповідь кардіолога.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.