Украинцы потратили на пиво более 46 млрд в 2024 году (инфографика)

В 2024 году украинцы потратили на пивные напитки больше средств, чем в 2023. Доход в этой отрасли в прошлом году составил 46,3 млрд гривен.

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Средняя потребительская цена на пиво украинского производства в 2024 году оставалась относительно стабильной с незначительными колебаниями, сообщает платформа больших данных VKURSI.

Средняя цена в 2024 году выросла с 32,8 грн до 34,1 гривен за пол-литра напитка.

Поэтому общий доход отрасли составил 46,3 млрд грн, что на 17,5 % больше по сравнению с 2023 годом (39,4 млрд грн) и на 53% превышает объем 2022 года (30,2 млрд грн). Такой рост свидетельствует, в частности, о постепенном восстановлении спроса.

Инфографика Фото: VKURSI

Напомним, пивная отрасль Британии ожидает "катастрофы" из-за высоких налогов и введенных пошлин Трампа. Пивовары Туманного Альбиона считают, что ряд серьезных налоговых недостатков, дефицит хмельного напитка и внедренные новые тарифы президентом США Дональдом Трампом на их продукцию будут иметь "катастрофические последствия".

Фокус также писал, что известный журналист заплатил за одно пиво в баре миллионы. Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии отправился в Британию писать о матчах по крикету, а между играми решил сходить и выпить кружку любимого пенного. Однако дальше с ним произошла история, которая навсегда изменила его жизнь.

В частности, Фокус рассказывал, как приготовить маслопиво из Гарри Поттера. Женщина, которая обнародовала рецепт маслопива, утверждает, что на приготовление напитка уйдет всего несколько минут.