Українці витратили на пиво понад 46 млрд у 2024 році (інфографіка)

У 2024 році українці витратили на пивні напої більше коштів, ніж у 2023. Дохід в цій галузі минулого року становив 46,3 млрд гривень.

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Середня споживча ціна на пиво українського виробництва у 2024 році залишалась відносно стабільною з незначними коливаннями, повідомляє платформа великих даних VKURSI.

Середня ціна в 2024 році зросла з 32,8 грн до 34,1 гривень за півлітри напою.

Відтак загальний дохід галузі склав 46,3 млрд грн, що на 17,5 % більше порівняно з 2023 роком (39,4 млрд грн) і на 53% перевищує обсяг 2022 року (30,2 млрд грн). Таке зростання свідчить, зокрема, про поступове відновлення попиту.

Інфографіка Фото: VKURSI

Нагадаємо, пивна галузь Британії очікує "катастрофи" через високі податки і введені мита Трампа. Пивовари Туманного Альбіону вважають, що ряд серйозних податкових недоліків, дефіцит хмільного напою та впроваджені нові тарифи президентом США Дональдом Трампом на їх продукцію матимуть "катастрофічні наслідки".

Фокус також писав, що відомий журналіст заплатив за одне пиво в барі мільйони. Спортивний журналіст Пітер Лейлор з Австралії відправився до Британії писати про матчі з крикету, а поміж іграми вирішив сходити та випити кухоль улюбленого пінного. Однак далі з ним сталася історія, яка назавжди змінила його життя.

Зокрема, Фокус розповідав, як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера. Жінка, яка оприлюднила рецепт маслопива, стверджує, що на приготування напою піде лише кілька хвилин.