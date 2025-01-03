Відомий журналіст заплатив за одне пиво в барі мільйони: як прикра помилка призвела до цього

Спортивний журналіст Пітер Лейлор з Австралії відправився до Британії писати про матчі з крикету, а поміж іграми вирішив сходити та випити кухоль улюбленого пінного. Однак далі з ним сталася історія, яка назавжди змінила його життя.

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Австралійський спортивний журналіст Пітер Лейлор розповів про конфуз, який з ним стався під час візиту до Великої Британії у 2019 до одного спортивного бару. Про цю історію пише британське видання The Guardian.

Чоловік каже, що зайшов до бару, аби випити пива поміж матчами з крикету, про які він репортажі. Оскільки на барі не було його улюбленого сорту "біттер", він попросив спочатку замість нього ель. Однак з наявного був лише пілснер, на який чоловік неохоче погодився.

Коли пан Лейлор вирішив оплатити замовлення, то дістав картку, але вона не спрацювала. Він ще двічі намагався, і зрештою йому вдалося. І ось йому запропонували взяти чек, і він раптово погодився, хоча раніше ніколи не робив так.

"Вона (барменка — ред.) роздрукувала квитанцію та голосно промовила: "О ні!" . Я запитав, що сталося, а вона продовжувала казати: "О ні!" Я насторожився. Вона показала чек мені, і там було видно, що вона зняла з мого рахунку майже 55 тис. фунтів (майже 2,9 млн грн). Я сказав: "О Боже, Ви збираєтеся це виправити, чи не так?" — розповідає журналіст.

Того ж вечора дружина журналіста запитала, що він такого наробив. Вона повідомила чоловіку, що отримала сповіщення з банку про зняття значної суми коштів з рахунку.

"Вона сказала мені, що з нашого банківського рахунку знято 102,5 тис. австралійських доларів — це майже 100 тис. доларів за пиво та 2500 доларів банківських комісій. Наступного вечора я повернувся до бару, щоб обговорити це, і людина, яка припустилася помилки, побачила мене та втекла", — каже пан Лейлор.

Він переконаний, що поки він набирав свій пін-код, то певне барменка додала кілька цифр у суму замовлення. Не змігши добитися правди від бару, чоловік пішов до своїх колег-новинарів і розповів про цю комічну, як йому здавалося, історію. Та ніхто нею не зацікавився спочатку, але згодом британські та австралійські ЗМІ почали писати про цю історію.

Зрештою, розголос допоміг журналісту через банк скасувати цю транзакцію, але таке пиво він запам'ятав на все життя, адже фактично оплатив за нього половину своїх грошей за іпотеку на будинок.

"Зрештою ми повернули всі гроші, але це зайняло близько двох-трьох тижнів, і не всі прийшли відразу", — каже чоловік, додавши, що через певний проміжок часу знову повернувся на місце "злочину", але цього разу "був значно обережнішим".

Пан Лейлор зізнається, що ця історія супроводжуватиме його все життя. Він чесно каже, що ніколи не зможе уникнути ситуації, коли хтось йому не нагадуватиме, як він заплатив за пиво астрономічну суму.

"У певному сенсі я радий, що це сталося. У житті ви хочете досягти чогось, що робить вас особливим". Я написав пів дюжини книг, я писав про крикет, я виховував дітей і намагався бути добрим, але на моєму надгробку буде написано: "Тут лежить людина, яка заплатила 100 тисяч доларів за пиво". Це найважливіше, що сталося в моєму житті. Напевно, було б краще, щоб це був хлопець, який винайшов пеніцилін, або хлопець, який написав "Улісса", або навіть хлопець, який був дійсно хорошим письменником про крикет, але ж ні – я cаме той дядько, який запам'ятається світу тим, що заплатив за один кухоль пива найбільше у світі", — іронічно констатує пан Лейлор.

Нагадаємо, Фокус писав, як пабам у Британії загрожує колапс через відсутність популярного напою. Власники закладів побоюються втратити клієнтів, зростанню збитків і можливості закриття.

Також ми розповідали, як мережа пабів навчає ув'язнених пити пиво за британськими канонами та правильно готувати смажену їжу. Таким чином адміністрація мережі пабів хоче допомогти ув'язненим підвищити рівень працевлаштування на волі та зменшити ймовірність повторного скоєння злочинів.