Известный журналист заплатил за одно пиво в баре миллионы: как досадная ошибка привела к этому

Спортивный журналист Питер Лейлор из Австралии отправился в Британию писать о матчах по крикету, а между играми решил сходить и выпить кружку любимого пенного. Однако дальше с ним произошла история, которая навсегда изменила его жизнь.

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Австралийский спортивный журналист Питер Лейлор рассказал о конфузе, который с ним произошел во время визита в Великобританию в 2019 году в один спортивный бар. Об этой истории пишет британское издание The Guardian.

Мужчина говорит, что зашел в бар, чтобы выпить пива между матчами по крикету, о которых он писал репортажи. Поскольку на баре не было его любимого сорта "биттер", он попросил сначала вместо него эль. Однако из имеющегося был только пилснер, на который мужчина неохотно согласился.

Когда господин Лейлор решил оплатить заказ, то достал карточку, но она не сработала. Он еще дважды пытался, и в конце концов ему удалось. И вот ему предложили взять чек, и он внезапно согласился, хотя раньше никогда не делал так.

"Она (барменша — ред.) распечатала квитанцию и громко сказала: "О нет!" . Я спросил, что произошло, а она продолжала говорить: "О нет!". Я насторожился. Она показала чек мне, и там было видно, что она сняла с моего счета почти 55 тыс. фунтов (почти 2,9 млн грн). Я сказал: "О Боже, Вы собираетесь это исправить, не так ли?" — рассказывает журналист.

В тот же вечер жена журналиста спросила, что он такого наделал. Она сообщила мужу, что получила уведомление из банка о снятии значительной суммы средств со счета.

"Она сказала мне, что с нашего банковского счета снято 102,5 тыс. австралийских долларов — это почти 100 тыс. долларов за пиво и 2500 долларов банковских комиссий. На следующий вечер я вернулся в бар, чтобы обсудить это, и человек, который допустил ошибку, увидел меня и убежал", — говорит господин Лейлор.

Он убежден, что пока он набирал свой пин-код, то определенно барменша добавила несколько цифр в сумму заказа. Не сумев добиться правды от бара, мужчина пошел к своим коллегам-новичкам и рассказал об этой комической, как ему казалось, истории. Но никто ею не заинтересовался сначала, но впоследствии британские и австралийские СМИ начали писать об этой истории.

В конце концов, огласка помогла журналисту через банк отменить эту транзакцию, но такое пиво он запомнил на всю жизнь, ведь фактически оплатил за него половину своих денег за ипотеку на дом.

"В конце концов мы вернули все деньги, но это заняло около двух-трех недель, и не все пришли сразу", — говорит мужчина, добавив, что через определенный промежуток времени снова вернулся на место "преступления", но на этот раз "был значительно осторожнее".

Господин Лейлор признается, что эта история будет сопровождать его всю жизнь. Он честно говорит, что никогда не сможет избежать ситуации, когда кто-то ему не будет напоминать, как он заплатил за пиво астрономическую сумму.

"В некотором смысле я рад, что это произошло. В жизни вы хотите достичь чего-то, что делает вас особенным". Я написал полдюжины книг, я писал о крикете, я воспитывал детей и пытался быть добрым, но на моем надгробии будет написано: "Здесь лежит человек, который заплатил 100 тысяч долларов за пиво". Это самое важное, что произошло в моей жизни. Наверное, было бы лучше, чтобы это был парень, который изобрел пенициллин, или парень, который написал "Улисса", или даже парень, который был действительно хорошим писателем о крикете, но нет — я именно тот дядя, который запомнится миру тем, что заплатил за одну кружку пива больше всех в мире", — иронично констатирует господин Лейлор.

Напомним, Фокус писал, как пабам в Британии грозит коллапс из-за отсутствия популярного напитка. Владельцы заведений опасаются потерять клиентов, роста убытков и возможности закрытия.

Также мы рассказывали, как сеть пабов учит заключенных пить пиво по британским канонам и правильно готовить жареную пищу. Таким образом администрация сети пабов хочет помочь заключенным повысить уровень трудоустройства на свободе и уменьшить вероятность повторного совершения преступлений.