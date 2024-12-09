Можуть закритись: пабам у Британії загрожує колапс через відсутність популярного напою

Низка британських пабів зіткнулася з дефіцитом пива Guinness через стрімке зростання популярності цього напою на різдвяні свята. Власники закладів побоюються втрати клієнтів, зростанню збитків і можливості закриття.

Низка британських пабів зіткнулася з проблемою постачання популярного пива марки Guiness напередодні Різдва. Однак власники закладів побоюються, що це вкупі з лімітом розподілу на кожну персону спричинить колапс пабів, пише британське видання Daily Express.

Як пишуть журналісти, через штучний розподіл популярного напою великі постачальники обмежили продаж цього пива до пабів на різдвяні свята, де кількість спожитого пива виростає в кілька разів. Відсутність доходу, який зазвичай отримували заклади, тепер загрожує їм серйозними проблемами — падіння відвідуваності, високі збитки та ймовірне закриття.

Власник ірландського пабу в Ліверпулі Стівен Кросбі каже, що найбільш продаваним напоєм у його закладі є саме пиво Guinness. Він зізнається, що якщо не отримає потрібну кількість напою, то це "завдасть серйозних збитків".

Він додає, що зазвичай отримує до 12 50-літрових бочок на тиждень від свого постачальника. Але минулого тижня він сказав, що тепер може отримати лише одну

ЗМІ пише, що такі історії все частіше повторюються в пабовій галузі, і випадок пана Кросбі не є винятком. Думку ліверпульця також підтверджує містер Шон Дженкінсон, який працює операційним директором популярної мережі закладів Katie O’Brien’s. Чоловік каже, що вони теж зіткнулися з такими проблемами, і теж "не знають, що буде далі" з постачанням пива до пабів, якщо їх видаватимуть у такій незначній кількості.

"Протягом останніх місяців ми спостерігали винятковий споживчий попит на Guinness у Великобританії. Ми стараємося зараз знайти способи збільшити продажі цього напою для клієнтів, і думаємо, як можна розв'язати цю проблему", — каже пан Дженкінсон.

Ще одна представниця пабного бізнесу, Енда Мюррей, відзначає, що за останні кілька місяців у Лондоні кількість спожитого напою виросла на 20%. Але такий штучний дефіцит викличе серйозні проблеми у власників закладів.

"Ми спостерігали масовий інтерес серед молодих людей, коли мова йде про Guiness. Але тепер попит непомірно виріс, і всі тепер хочуть отримати свою склянку напою", — каже пані Мюррей, вказуючи на головну причину дефіциту.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, як культовий паб зачинився через скаргу на нібито його образливу назву. Заклад для любителів автомашин і спорту The Midget змушений зачинитися на реконструкцію. Однак уже в грудні він почне свою роботу під новою назвою.

Також ми розповідали, як автобус збив чоловіка, але він встав і пішов далі до улюбленого пабу. Історія британця Саймона Сміта вкотре стала вірусною в інтернеті. Попри прикрий епізод з ДТП у далекому 2017 році, він продовжує відвідувати улюблений паб, де біля нього чоловіка насмерть ледь не збив двоповерховий автобус.