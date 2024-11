Культовий паб зачинився через скаргу на нібито його образливу назву: деталі

Заклад для любителів автомашин і спорту The Midget змушений зачинитися на реконструкцію. Однак уже в грудні він почне свою роботу під новою назвою.

Знаменитий паб під назвою The Midget (англ. "Карлик") у місті Абінгдон, розташованому в британському графстві Оксфордшир, змушений змінити її через петицію, в якій вказують на "образливість" назви щодо інвалідів з цією хворобою. Про це пише видання Metro.

Журналісти пишуть, що понад 1000 людей підписала петицію з закликом до закладу змінити свою назву. Її автором стала викладачка Ліверпульського університету докторка Ерін Прічард, яка займається дослідженням питання інвалідності. За її словами, мережа Greene King, якій належить цей заклад, "повинна визнати порушення цього терміну та його наслідки".

"Термін карликовий — це форма ворожої мови інвалідів, яку я та більшість інших людей із карликовістю сприйняли як форму знущань, зокрема, коли її кричали на нас з боку незнайомці. Цей термін слід залишити в підручниках історії", — відзначила викладачка.

У мережі Greene King уже повідомили, що паб змушений зачинитися на реконструкцію та витратить сотні тисяч фунтів. Там обіцяють відчинити двері для своїх шанувальників уже в грудні. Новою назвою закладу буде Roarind Raindrop ("Ревуча крапля дощу").

Керівна менеджерка Greene King Зоуї Боулі відзначила, що паби "є центром спільнот і мають на меті об’єднати людей", і саме паб "Карлик" був тим місцем, де могли часто зустрічати любителі гонок і автомобілів, які "зробили свій внесок в історію нашого регіону".

"Ми вдячні професорці Прітчард за її бачення щодо проблеми, і якої шкоди завдала назва закладу іншим. Ми сподіваємося, що внесення змін у такий спосіб допоможе зберегти історичні зв’язки нашого пабу з минулим Абінгдона, водночас гарантуючи, що наш паб може бути місцем, де кожен відчуває себе бажаним", — сказала пані Боулі.

ЗМІ пише, що паб був відкрито в 1974 році, і раніше мав назву The Magic Midget ("Чарівний карлик") на честь автомобіля MG EX 127. Саме цей автомобіль побив рекорд швидкості у понад 120 миль на годину (понад 193 км/год) у 1932 році. Однак вже через 25 років новий рекорд встановили завдяки машині EX 181 Roaring Raindrop під кермуванням відомого гонщика сера Стірлігна Мосса.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як паб у Британії вигадав, як втримати п'яних клієнтів на ногах у туалеті. Користувачі соцмереж розділились у думках: одні вважають, що це геніальний винахід, інші стверджують, що це відлякуватиме клієнтів.

Також ми писали, як автобус збив чоловіка, але він встав і пішов далі до улюбленого пабу. Історія британця Саймона Сміта вкотре стала вірусною в інтернеті. Попри прикрий епізод з ДТП у далекому 2017 році, він продовжує відвідувати улюблений паб, де біля нього чоловіка насмерть ледь не збив двоповерховий автобус.