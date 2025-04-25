Не був таким вже нещасливим у шлюбі: знайдений лист відкрив нові факти особистого життя Шекспіра

Поет Вільям Шекспір не був нещасливим у шлюбі, як про це повідомлялося раніше. Про це свідчить лист 17 століття, який дослідили науковці Бристольського університету.

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Про це пише The Guardian.

Фрагмент листа знайшли у 1978 році і тривалий час не могли ідентифікувати імена фігурантів листа та місця. Лист зберігся в палітурці книги в бібліотеці Герефордського собору.

Метью Стеггл, професор ранньомодерної англійської літератури в Бристольському університеті, вважає, що в знайденому листі фігурують сам поет і його дружина Енн Гетевей. В тексті вказана адреса на Трініті-Лейн – тепер Літл Трініті-Лейн у Сіті і йдеться про гроші, які Шекспір ​​тримав у довірчій власності для сироти на ім’я Джон Баттс.

Лист адресований дружині Шекспіра "добрій місіс Шекспейр", згадується смерть містера Баттса та сина Джона, який звернувся з проханням до Шекспіра піклуватися про гроші для його дітей, доки вони не досягнуть повноліття. Експерти припускають, що Шекспір порушив обіцянку з виплати грошей молодому Баттсу. У листі просять жінку розрахуватися за чоловіка.

Дружина Шекспіра Енн Гетевей

"Протягом останніх 200 років панувала думка, що Енн Шекспір ​​все життя залишалася в Стретфорді і, можливо, ніколи навіть не їздила до Лондона", — говорить Метью Стеггл.

Цей документ, у якому йдеться про подружжя, яке "мешкало в Троїцькому провулку", свідчить про те, що дружина Шекспіра дійсно проводила значний час зі своїм чоловіком у столиці.

Уривок з листа

Вважається, що шлюб поета був нещасливий, бо Шекспір залишив Гетевей у Стретфорд-на-Ейвоні, а сам переїхав до Лондона, щоб продовжити театральну кар’єру. Утім фрагмент листа руйнує факт, що Енн Гетевей постійно проживала в Стратфорді. Він показує, що вона проводила багато часу з чоловіком у Лондоні.

"Для біографів Шекспіра, які віддають перевагу розповіді про "нещасливий шлюб" — фактично для всіх біографів Шекспіра — Герефордський документ має бути жахливою, важкою проблемою", — сказав експерт.

Відомо, що подружжя одружилося у 1582 році, коли Гетевей було 26 років, а Шекспіру — 18, вона пережила чоловіка на 7 років.

Нагадаємо, що науковець Бристольського університету виявив, що давно втрачений документ, який раніше вважався написаним батьком Вільяма Шекспіра, насправді належить його відносно невідомій сестрі Джоан.