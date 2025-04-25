Не был таким уж несчастливым в браке: найденное письмо открыло новые факты личной жизни Шекспира

Поэт Уильям Шекспир не был несчастлив в браке, как об этом сообщалось ранее. Об этом свидетельствует письмо 17 века, которое исследовали ученые Бристольского университета.

Related video

Об этом пишет The Guardian.

Фрагмент письма нашли в 1978 году и долгое время не могли идентифицировать имена фигурантов письма и места. Письмо сохранилось в переплете книги в библиотеке Герефордского собора.

Мэтью Стеггл, профессор раннемодерной английской литературы в Бристольском университете, считает, что в найденном письме фигурируют сам поэт и его жена Энн Хэтэуэй. В тексте указан адрес на Тринити-Лейн — теперь Литл Тринити-Лейн в Сити и говорится о деньгах, которые Шекспир держал в доверительной собственности для сироты по имени Джон Баттс.

Письмо адресовано жене Шекспира "доброй миссис Шекспейр", упоминается смерть мистера Баттса и сына Джона, который обратился с просьбой к Шекспиру заботиться о деньгах для его детей, пока они не достигнут совершеннолетия. Эксперты предполагают, что Шекспир нарушил обещание по выплате денег молодому Баттсу. В письме просят женщину рассчитаться за мужа.

Жена Шекспира Энн Хэтэуэй

"В течение последних 200 лет господствовало мнение, что Энн Шекспир всю жизнь оставалась в Стретфорде и, возможно, никогда даже не ездила в Лондон", — говорит Мэтью Стеггл.

Этот документ, в котором говорится о супругах, которые "жили в Троицком переулке", свидетельствует о том, что жена Шекспира действительно проводила значительное время со своим мужем в столице.

Отрывок из письма

Считается, что брак поэта был несчастлив, потому что Шекспир оставил Хэтэуэй в Стретфорд-на-Эйвоне, а сам переехал в Лондон, чтобы продолжить театральную карьеру. Впрочем фрагмент письма разрушает факт, что Энн Хэтэуэй постоянно проживала в Стратфорде. Он показывает, что она проводила много времени с мужем в Лондоне.

"Для биографов Шекспира, которые предпочитают рассказ о "несчастливом браке" — фактически для всех биографов Шекспира — Герефордский документ должен быть ужасной, трудной проблемой", — сказал эксперт.

Известно, что супруги поженились в 1582 году, когда Хэтэуэй было 26 лет, а Шекспиру — 18, она пережила мужа на 7 лет.

Напомним, что ученый Бристольского университета обнаружил, что давно утраченный документ, который ранее считался написанным отцом Уильяма Шекспира, на самом деле принадлежит его относительно неизвестной сестре Джоан.