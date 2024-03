Символ для всех потерянных голосов женщин Нового времени: найдено произведение сестры Шекспира

Несмотря на то, что имя Уильяма Шекспира на протяжении веков гремит на весь мир, его сестра осталась в тени славы драматурга. Однако недавно историк нашел ее собственные написанные строчки.

Анализируя цифровые копии невероятно редкого и малоизвестного итальянского религиозного текста XVII века, ученый Бристольского университета обнаружил, что давно утраченный документ, который ранее считался написанным отцом Уильяма Шекспира, на самом деле принадлежит его относительно неизвестной сестре Джоан, пишет Phys.org.

Документ, о котором идет речь, является религиозным трактатом, выражающим благочестивое обещание умереть согласно католической вере, смелую позицию в то время, когда католицизм сталкивался с жестокой оппозицией в Англии.

Его увидели и описали два ранних шекспироведа, а затем потеряли. Оба считали, что произведение принадлежало отцу Шекспира, Джону, который умер в 1601 году, а это означает, что он был ревностным тайным католиком в елизаветинском мире священнических тюрем, где люди подвергали пыткам за свою веру. Последующие исследователи считали, что это подделка, призванная создать впечатление документа, написанного при жизни Джона.

Профессор Мэтью Стеггл с кафедры английского языка Университета использовал цифровые ресурсы, чтобы проследить происхождение документа. Благодаря тщательному изучению ранних изданий итальянского текста под названием "Последняя воля и завещание души" он обнаружил важную связь.

Исследование различных языков и архивов окончательно установило, что рукопись написана через несколько лет после смерти Джона Шекспира. Настоящий автор, Джоан Шекспир, выходит из тени истории, предлагая взглянуть на свои набожные убеждения.

Джоан, младшая сестра Уильяма Шекспира, вела относительно спокойную жизнь в Стратфорде-на-Эйвоне. Выйдя замуж за торговца и воспитывая четверых детей, она десятилетиями жила в родовом доме Шекспиров, пережив своего более знаменитого брата на три десятилетия. Несмотря на близость к литературному величию, голос Джоан оставался до сих пор неуслышанным.

Профессор Стеггл сказал: "Еще 30 лет назад исследователь, который бы подошел к такой проблеме, как эта, работал бы в одной большой научной библиотеке, используя печатные каталоги и даже карточные каталоги, чтобы попытаться найти копии этого текста. Но сейчас научные библиотеки сделали многие свои ресурсы доступными в цифровом формате, так что можно искать во многих разных библиотеках в разных странах одновременно, и более того, можно просматривать весь текст, а не только заголовок и другие детали".

Исследователь добавил: "Есть только семь сохранившихся документов из жизни Джоан, в которых она упоминается по имени. Это один из самых известных эссе Вирджинии Вулф. Вирджиния Вулф написала известное эссе "Сестра Шекспира" о том, что такая фигура, как она, никогда не могла надеяться стать писательницей или сохранить свое творчество, поэтому она стала своеобразным символом для всех утраченных голосов женщин раннего модерна. От ее брата сохранились сотни тысяч слов, а от нее — ни одного, ни одного описания".

Сам документ предлагает пронзительное понимание религиозных убеждений Джоан:

"I, [Joan] Shakespeare, do protest that I will willingly accept of death in whatsoever manner it may befall me, conforming my will unto the will of God; accepting of the same in satisfaction for my sins and giving thanks unto his divine majesty for the life he hath bestowed upon me."

"I, [Joan] Shakespeare, do here protest that I do render infinite thanks to his divine majesty for all the benefits that I have received as well secret as manifest… but above all for his so great expectation of me to penance, when he might most justly have taken me out of this life when I least thought of it, yea even then when I was plunged in the dirty puddle of my sins."

Кроме исторической интриги, документ проливает свет на отношение к смерти и религиозной преданности в раннемодерной Британии.

Это новаторское исследование знаменует собой важную веху в нашем понимании шекспировской истории. Поскольку мы продолжаем разгадывать тайны прошлого, наследие Джоан Шекспир служит свидетельством неугасающей силы открытий и научных исследований.

