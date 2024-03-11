Великий обман XVIII века: как шахматная "машина" победила Франклина и Наполеона (фото)

Чудо техники XVIII века не просто завораживало своим дизайном, но и сообразительностью, поскольку "турок" победил многих известных шахматистов своего времени. Не пощадил он великого стратега Наполеона и "отца вычислительной техники" Бэббиджа.

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В 1997 году суперкомпьютер Deep Blue от IBM вписал свое имя в историю искусственного интеллекта, победив чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Это стало важной вехой в развитии ИИ, продемонстрировав возможности машин в освоении таких сложных игр, как шахматы, пишет IFLScience.

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Шахматы с множеством возможных ходов — непростая задача для машины. Для этого понадобились десятилетия развития вычислительной техники, а в случае с AlphaZero от Google — всего четыре часа, чтобы научиться играть после того, как она поняла правила.

Однако в 1770 году Вольфганг фон Кемпелен представил шахматное устройство под названием "Турок" австрийской императрице Марии-Терезии, чтобы произвести на нее впечатление. Это гениальное изобретение выглядело как чудо техники — большой шкаф с винтиками, шахматная доска и гуманоид с часовым механизмом, который передвигал шахматные фигуры.

Шахматный автомат

Манекен имел черную бороду и серые глаза и был одет в турецкий халат и чалму, который еще часто называют "традиционным костюмом восточного колдуна". В левой руке он держал длинную османскую курительную трубку.

Перед показом фон Кемпелен перевернул шкаф, чтобы показать, что он пуст, кроме механизмов, и поднял одежду гуманоида, чтобы доказать, что под ним не было человека или другого обмана. Затем он устроил большое шоу, заводя автомат, как часы, пока тот не начал действовать и не начал передвигать фигуры по доске.

"Турок" отправился в европейское турне, играя в шахматы с такими выдающимися фигурами, как Наполеон Бонапарт, Чарльз Бэббидж (которого часто называют "отцом вычислительной техники") и Бенджамин Франклин, одерживая победы, что оставляли многих в восторге.

В течение двух десятилетий Шахматный автомат озадачивал аудиторию, подпитывая спекуляции о его истинной природе. Некоторые считали, что это настоящий автомат, тогда как скептики подозревали обман. Он прилично играл в шахматы, знал правила по тем временам и демонстрировал тактическое мастерство. На самом деле, она играла так хорошо, как можно было бы ожидать от приличного шахматиста, запертого в шкафу, в таких условиях.

Однако в 1857 году сын последнего владельца раскрыл секрет совершенства "турка". Это была не отдельная машина, а скрытый шахматист, который управлял ею внутри шкафа. Шахматные фигуры были магнитными и соответствовали скрытой под ними шахматной доске. Используя пантограф, оператор мог маневрировать механической рукой автомата над доской, делая ходы на основе действий соперника.

По сути, "турок" был шахматистом, хитро спрятанным в шкафу, который устраивал театральное представление, обманывавшее даже таких людей, как Бенджамин Франклин и Наполеон. Фото: Википедия

По сути, Шахматный автомат был шахматистом, хитро спрятанным в шкафу, который устраивал театральное представление, обманывающее даже таких людей, как Бенджамин Франклин и Наполеон.

Хотя наследие "турка" построено на обмане, оно выделяет историческое увлечение автоматами и человеческое увлечение машинами, которые, кажется, бросают вызов нашему пониманию того, что возможно.

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