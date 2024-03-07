Вблизи Порта роз нашли древнюю гавань: сохранились даже столетние мачты (фото)

Подводные археологи нашли древнеримскую гавань, датируемую III-IV веками н. э. Деревянная конструкция, найденная возле пляжа, могла служить волнорезом или каналом для лодок.

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Команда археологов из Института подводной археологии (ZAPA) недавно обнаружила остатки древнеримской гавани, у побережья Порторожа, Словения. История региона включает иллирийские поселения, кельтские племена и римское господство, пишет Arkeonews.

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Порторож, что в переводе с итальянского означает "Порт роз", имеет историю, переплетенную с Византийской империей, которая контролировала побережье Адриатики, включая Порторож и соседний Пиран, с VII века.

Эта новая находка присоединяется к двум ранее обнаруженным римским объектам поблизости. В 1998 году археологи обнаружили остатки поселения с хозяйственной постройкой возле современной заправки, а в 2004 и 2005 годах, нашли фундаменты древней рыбной фермы.

Фото: The Institute for Underwater Archaeology

Дайверы, исследующие эту территорию, недавно наткнулись на следы еще древней гавани. Институт подводной археологии сообщает, что находки подтверждают существование небольшой гавани с причалом и деревянными сооружениями, среди которых особого внимания заслуживают мачты.

Подводная археология

Деревянная конструкция, найденная возле пляжа Бернардин, могла служить волнорезом или каналом для лодок. Особенностью этой находки является обнаружение древних мачт и парусов, датированных III и IV веками нашей эры, которые, как полагают, были перепрофилированы как причал или опорные балки для сооружений.

Найдено две отдельные мачты, одна из пихты, длиной примерно один метр, с дубовой обшивкой, а другая — из ели, размером около полутора метров. Такие находки являются чрезвычайно редкими в мире, а их интерпретация часто опирается на экспериментальную археологию и визуальные исторические источники.

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Деревянные артефакты будут законсервированы с помощью меламиновой смолы в реставрационном центре, а все находки передадут в Морской музей Сергея Машеры в Пиране, где уже хранятся другие артефакты из района Физине.

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