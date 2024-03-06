Самый большой и старый рукотворный водопад в мире создали не для красоты: где его найти (фото)

Водопад Марморе в Италии, высотой 165 метров, является самым высоким в мире рукотворным водопадом. В то же время он является также старейшим и создан древнеримскими инженерами.

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В регионе Умбрия, Италия, находится водопад Марморе. Также известный как Каската делле Марморе, этот водопад не просто природное чудо, а произведение древнеримской инженерии, пишет Arkeonews.

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Водопад Марморе, высотой 165 метров, на самом деле является самым высоким в мире рукотворным водопадом. Его происхождение датируется 271 годом до н. э., когда римляне столкнулись с проблемой нехватки воды. Река Велино разлилась, образовав огромное болото, которое угрожало благосостоянию жителей города Риети.

Чтобы решить эту проблему, римский консул Манлий Карий Дентат нашел решение. Он приказал построить канал, чтобы перенаправить воду через соседнюю скалу в реку Нера, протекавшую долиной ниже. Это эффективно решило проблему болот, но создало новый вызов — разлив реки Велино угрожал безопасности города Терни.

Фото: Википедия

Однако только в 1787 году Папа Пий VI поручил Андреа Вичи, известной франко-итальянской архитектурной династии, модифицировать канал. Эта модификация придала водопаду Марморе его величественный, каскадный вид, наконец решив давнюю проблему.

К концу века водопад приобрел свой современный вид, а в конце 1800-х, с началом промышленной революции, его начали использовать для производства гидроэлектроэнергии, что способствовало росту Терни как промышленного центра.

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Трансформация продолжилась, превратив регион в оживленный город с невероятной инфраструктурой. Сегодня водопад Марморе все еще играет двойную роль — производит гидроэлектроэнергию и привлекает туристов.

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