Найбільший і найстаріший рукотворний водоспад у світі створили не для краси: де його знайти (фото)

Водоспад Марморе в Італії заввишки 165 метрів — найвищий у світі рукотворний водоспад. Водночас він є також найстарішим і створений давньоримськими інженерами.

Related video

У регіоні Умбрія, Італія, знаходиться водоспад Марморе. Також відомий як Каската делле Марморе, цей водоспад не просто природне диво, а витвір давньоримської інженерії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водоспад Марморе, висотою 165 метрів, насправді є найвищим у світі рукотворним водоспадом. Його походження датується 271 роком до н. е., коли римляни зіткнулися з проблемою нестачі води. Річка Веліно розлилася, утворивши величезне болото, яке загрожувало добробуту мешканців міста Рієті.

Щоб розв'язати цю проблему, римський консул Манлій Карій Дентат знайшов рішення. Він наказав побудувати канал, щоб перенаправити воду через сусідню скелю в річку Нера, що протікала долиною нижче. Це ефективно розв'язало проблему боліт, але створило новий виклик — розлив річки Веліно загрожував безпеці міста Терні.

Фото: Вікіпедія

Однак лише у 1787 році Папа Пій VI доручив Андреа Вічі, відомій франко-італійській архітектурній династії, модифікувати канал. Ця модифікація надала водоспаду Марморе його величного, каскадного вигляду, нарешті розв'язавши давню проблему.

До кінця століття водоспад набув свого сучасного вигляду, а наприкінці 1800-х, з початком промислової революції, його почали використовувати для виробництва гідроелектроенергії, що сприяло зростанню Терні як промислового центру.

Важливо

Гробниця небачених досі скарбів: у Панамі виявили поховання вождя, повне золота (фото)

Трансформація продовжилася, перетворивши регіон на жваве місто з неймовірною інфраструктурою. Сьогодні водоспад Марморе все ще відіграє подвійну роль — виробляє гідроелектроенергію та приваблює туристів.

Раніше Фокус писав про найдавніший сир, який виявили в єгипетській гробниці і в неолітичних поселеннях. Науковці пояснили, чи можна його їсти.

А також ми розповідали про знайдене в Італії поховання. Воно містило останки не лише людей.