Найдавніший сир виявили в єгипетській гробниці і в неолітичних поселеннях: чи можна його з'їсти

Сьогодні існує безліч видів сирів, який виготовляють у різний спосіб. А найдавнішим прикладам, знайденим під час археологічних досліджень, фахівці дають кілька тисяч років.

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Сир, вічний кулінарний делікатес, цінували протягом століть. Як і сьогодні, виготовлення цього продукту в давнину вимагало часу і терпіння, що призвело до надзвичайних відкриттів археологів. Пошуки найстарішого сиру приводять нас до двох претендентів, кожен з яких має свою унікальну історію, пише IFLScience.

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Давньоєгипетська сирна грудка

Знахідка одного з найдавніших сирів веде нас до давньоєгипетської гробниці, що належала Птахмесу, видатному діячеві міста Мемфіс близько XIII століття до нашої ери. Її знайшли у 2010 році, а всередині глечик, що містив "затверділу білувату масу" і загадкове полотняне покриття.

Ця стародавня реліквія, якій понад 3200 років, виявилася сиром, виготовленим із суміші коров'ячого, козячого або овечого молока Фото: Courtesy of Enrico Greco, University of Catania

Використовуючи передові методи, вчені розгадали таємницю за допомогою рідинної хроматографії та мас-спектроскопії. Ця стародавня реліквія, якій понад 3200 років, виявилася сиром, виготовленим із суміші коров'ячого, козячого або овечого молока.

Однак куштувати його не варто. Цей сир містить сліди Brucella melitensis — потенційно смертельної бактерії, яка існує і сьогодні, загрожуючи тим, хто споживає непастеризовані молочні продукти.

У Стародавньому Єгипті молоко потрібно було споживати швидко, інакше воно псувалося. Однак єгиптяни, майстри кулінарної консервації, геніально перетворювали молоко на сир або інші ферментовані делікатеси, щоб продовжити термін його зберігання.

Сирні шматочки з неолітичних поселень Хорватії

Фото: McClure et al./PLOS ONE

Ще одна знахідка сиру переносить нас до Хорватії, де в двох неолітичних поселеннях уздовж узбережжя Далмації виявили сліди виробництва сиру, що датуються 7 200 роками.

Ретельно вивчивши співвідношення ізотопів вуглецю, дослідники підтвердили наявність жирних кислот з сиру, що проливає світло на давній процес сироваріння. Їх виявили на внутрішній стороні глиняних горщиків, знайдених у двох селах нового кам'яного віку (неоліту) на узбережжі Далмації.

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Однак є одне "але". Ви навіть не можете спробувати його з'їсти, оскільки на горщиках, в яких його виготовили, знайшли лише сліди його жирних кислот, а не сам продукт. Однак це дає неабияку інформацію про виготовлення таких продуктів в часи неоліту.

Окрім захоплення історичним аспектом, результати дослідження показують кулінарну винахідливість наших предків. Практичне застосування цього дослідження поширюється на розуміння давніх методів збереження їжі та еволюцію нашої гастрономічної спадщини.

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