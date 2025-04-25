Західна Римська імперія зазнала катастрофічної поразки від несподіваного ворога

Нове дослідження показало, що сильна посуха, яка тривала близько трьох років, сприяла вторгненню "варварів" у Римську Британію в 367 р. н. е.

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Про це повідомляє LiveScience.

Того року римські війська, які розміщувалися на північному кордоні імперії, повстали і три різні групи "варварів" вторглися в Римську Британію. Пікти увірвалися в північну Британію з Шотландії, скотти — в західну Британію з Ірландії, а сакси вторглися на південь Британії з європейського континенту.

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Усе це послабило вплив Західної Римської імперії на провінцію Британія. Під час повстання і вторгнення були вбиті або взяті в полон старші римські командири, а деякі римські солдати дезертирували і приєдналися до "варварів".

Римський історик Амміан Марцеллін писав, що три групи "варварів" були у змові проти Західної Римської імперії. Західна Римська імперія відновила свій контроль над Британією 369 року, але змушена була покинути її назавжди 410 року.

Тепер до списку цих проблем додалася ще одна. Аналіз річних кілець дубів у південній Британії та північній Франції засвідчив, що сильна посуха катувала регіон із 364 до 366 року.

"Послідовність сильних літніх посух із 364 до 366 року не тільки сприяла тривалим неврожаям і нестачі продовольства, а й зіграла свою роль у "змові варварів", катастрофічній військовій поразці Римської Британії 367 року", — пишуть автори дослідження, опублікованого в журналі Climatic Change.

Аналіз річних кілець показав кількість опадів, які випали на півдні Британії з 4 по 6 століття. З 350 по 500 рік н. е. середньомісячна кількість опадів протягом основного вегетаційного періоду, який триває з квітня по липень, становила 51 міліметр. Але в ті роки, коли відбулося повстання і напад, опадів помітно менше: від 28 мм до 37 мм.

"Посуха з 364 по 366 рік могла істотно вплинути на ріст весняних посівів, що призвело до поганих врожаїв", — каже провідний автор дослідження з Кембриджського університету Чарльз Норман.

367 року все той же римський історик Амміан Марцеллін писав, що населення Британії перебувало в "крайніх умовах голоду".

Брак продовольства міг вплинути на постачання їжі римським військам біля Вала Адріана, що підірвало моральний дух війська.

"Три послідовні посухи могли б мати руйнівний вплив на продуктивність найважливішого сільськогосподарського регіону Римської Британії. Як кажуть нам римські письменники, це призвело до нестачі продовольства з усіма наслідками, що випливають звідси, дестабілізуючими суспільними наслідками", — зазначає співавтор дослідження Ульф Бюнтген.

Але також команда підкреслює, що Західна Римська імперія на той час відчувала політичні та економічні проблеми, які вплинули на її здатність реагувати на проблеми Британії.

Нагадаємо, Римська імперія брехала про свою могутність. Нещодавні археологічні розкопки в Судані наочно засвідчили, що у військової могутності Римської імперії були свої межі, навіть якщо самі римляни не були готові це визнати.