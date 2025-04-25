Западная Римская империя потерпела катастрофическое поражение от неожиданного врага

Новое исследование показало, что сильная засуха, которая длилась около трех лет, способствовала вторжению "варваров" в Римскую Британию в 367 г. н. э.

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Об этом сообщает LiveScience.

В тот год римские войска, которые размещались на северной границе империи, восстали и три разные группы "варваров" вторглись в Римскую Британию. Пикты ворвались в северную Британию из Шотландии, скотты – в западную Британию из Ирландии, а саксы вторглись на юг Британии с европейского континента.

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Все это ослабило влияние Западной Римской империи на провинцию Британия. Во время восстания и вторжения были убиты или взяты в плен старшие римские командиры, а некоторые римские солдаты дезертировали и присоединились к "варварам".

Римский историк Аммиан Марцеллин писал, что три группы "варваров" были в сговоре против Западной Римской империи. Западная Римская империя восстановила свой контроль над Британией в 369 году, но вынуждена была покинуть ее навсегда в 410 году.

Теперь к списку этих проблем добавилась еще одна. Анализ годичных колец дубов в южной Британии и северной Франции показал, что сильная засуха истязала регион с 364 по 366 год.

"Последовательность сильных летних засух с 364 по 366 год не только способствовала длительным неурожаям и нехватке продовольствия, но и сыграла свою роль в "заговоре варваров", катастрофическом военном поражении Римской Британии в 367 году", — пишут авторы исследования, опубликованного в журнале Climatic Change.

Анализ годичных колец показал количество осадков, которые выпали на юге Британии с 4 по 6 век. С 350 по 500 год н. э. среднемесячное количество осадков в течение основного вегетационного периода, который длится с апреля по июль, составляло 51 миллиметр. Но в те годы, когда произошло восстание и нападение, осадков заметно меньше от 28 мм до 37 мм.

"Засуха с 364 по 366 год могла существенно повлиять на рост весенних посевов, что привело к плохим урожаям", — говорит ведущий автор исследования из Кембриджского университета Чарльз Норман.

В 367 году все тот же римский историк Аммиан Марцеллин писал, что население Британии находилось в "крайних условиях голода".

Нехватка продовольствия могла повлиять на поставки еды римским войскам у Вала Адриана, что подорвало моральный дух войска.

"Три последовательные засухи могли бы оказать разрушительное воздействие на производительность самого важного сельскохозяйственного региона Римской Британии. Как говорят нам римские писатели, это привело к нехватке продовольствия со всеми вытекающими отсюда дестабилизирующими общественными последствиями", — отмечает соавтор исследования Ульф Бюнтген.

Но также команда подчеркивает, что Западная Римская империя в то время испытывала политические и экономические проблемы, которые повлияли на ее способность реагировать на проблемы Британии.

Напомним, Римская империя врала о своем могуществе. Недавние археологические раскопки в Судане наглядно показали, что у военной мощи Римской империи были свои пределы, даже если сами римляне не были готовы это признать.