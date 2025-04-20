Колін Фаррелл вирішив помістити свого 21-річного сина в будинок для літніх людей

48-річний ірландський актор кіно і телебачення Колін Фаррелл, відомий своїми ролями у фільмах "Александр", "Особлива думка", "Рекрут", "Поліція Маямі. Відділ моралі", "Джентльмени" та багатьох інших, ухвалив рішення помістити свого 21-річного сина Джеймса із синдромом Ангельмана в установу з догляду за людьми похилого віку.

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Про це повідомляє The Independent.

Рішення далося акторові дуже непросто.

"Це складно — деякі батьки кажуть: "Я хочу сам піклуватися про свою дитину", і я це поважаю. Але я б був у жаху, що якщо завтра в мене станеться серцевий напад, і, не дай Боже, мати Джеймса, Кім, потрапить в автокатастрофу, і її теж заберуть — і тоді Джеймс залишиться один?" — говорить він про себе і матір свого сина Кім Борденейв.

Він додав, що Джеймс стане "під опікою держави", і вони не матимуть права голосу в тому, куди він піде, без плану дій. Тому колишнє подружжя, яке виховує Джеймса, шукає довгострокове місце разом, куди воно могло б приходити і провідувати його та "іноді брати його з собою".

"Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де він зможе жити повним і щасливим життям, де він не почуватиметься зв'язаним", — пояснив Фаррелл.

За даними клініки Майо, синдром Ангельмана — рідкісне генетичне захворювання, що спричиняє затримку розвитку, проблеми з мовленням і рівновагою, розумову відсталість і судоми.

Фото: Colin Farrell/Instagram

У серпні 2024 року Фаррелл оголосив, що створює фонд на честь свого "чарівного" сина під назвою Colin Farrell Foundation.

"Я хочу, щоб світ був добрий до Джеймса. Я хочу, щоб світ ставився до нього з добротою і повагою", — говорив Колін.

Фаррелл, який також є батьком 15-річного Генрі, пояснив, що не може запитати свого сина, чи хоче він зайнятися фондом.

"Я маю на увазі, я можу. Я розмовляю з Джеймсом так, ніби йому 20 років, і він прекрасно володіє англійською мовою і має когнітивні здібності, що відповідають віку. Але я не можу розрізнити від нього конкретної відповіді щодо того, комфортно йому все це чи ні. Тому я маю зробити дзвінок, ґрунтуючись на знанні духу Джеймса, того, якою він є молодою людиною, і доброти, яка є в нього в серці", — пояснив він.

Зірка Голлівуду згадав, як розридався, коли Джеймс зробив перші кроки перед своїм четвертим днем народження. Актор також вважає, що його особливий син допоміг йому на шляху до тверезості.

"Частиною палива, яке я використовував, щоб відмовитися від алкоголю і наркотиків і всього такого, було знання того, що в нього проблеми зі здоров'ям. Усім дітям потрібні батьки — або батько, або бабуся, або хтось ще, — щоб піклуватися про них. Джеймс навчив мене, зокрема, того, як знайти в собі бажання жити, навіть якщо від початку я думав, що хочу жити, щоб бути поруч із ним", — зізнавався Фаррелл.

Колін і Кім подали заяву на опікунство над Джеймсом 2021 року перед його 18-річчям.

Кім Борденейв і Колін Фаррелл зустрічалися близько року і незабаром після розриву стосунків, виявилося, що Борденейв вагітна. Незважаючи на закінчені стосунки, Фаррелл не збирався відмовлятися від дитини і заявив, що буде довічно її забезпечувати. Джеймс Патрейг Фаррелл народився 12 вересня 2003 року в медичному центрі Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі, вагою 3,43 кг. Фаррелл не зміг бути присутнім при народженні сина через зйомки у фільмі "Александер" у Марокко, але під час цієї події разом з Кім була мама Фаррелла, Ріта, і його сестра. Пізніше, Фаррелл не раз зізнавався, що Джеймс — це справжній подарунок і що саме він змінив усе його життя, а батьківство — це найкраща робота, яка в нього коли-небудь була. У подарунок від Фаррелла Борденейв отримала будинок на Голлівудських пагорбах для проживання з сином.

Раніше Фокус писав, що Колін Фаррелл розповів правду про зйомки в "Пінгвіні".