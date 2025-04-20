Колин Фаррелл решил поместить своего 21-летнего сына в дом престарелых

48-летний ирландский актер кино и телевидения Колин Фаррелл, известный своими ролями в фильмах "Александр", "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов", "Джентльмены" и многих других, принял решение поместить своего 21-летнего сына Джеймса с синдромом Ангельмана в учреждение по уходу за престарелыми.

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Об этом сообщает The Independent.

Решение далось актеру очень непросто.

"Это сложно — некоторые родители говорят: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке", и я это уважаю. Но я бы был в ужасе, что если завтра у меня случится сердечный приступ, и, не дай Бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу, и ее тоже заберут — и тогда Джеймс останется один?" – говорит он о себе и матери своего сына Ким Борденейв.

Он добавил, что Джеймс станет "под опекой государства", и они не будут иметь права голоса в том, куда он пойдет, без плана действий. Поэтому бывшие супруги, которые воспитывают Джеймса, ищут долгосрочное место вместе, куда они могли бы приходить и навещать его и "иногда брать его с собой".

"Мы хотим, чтобы он нашел место, где он сможет жить полной и счастливой жизнью, где он будет не чувствовать себя связанным", — объяснил Фаррелл.

По данным клиники Майо, синдром Ангельмана — редкое генетическое заболевание, которое вызывает задержку развития, проблемы с речью и равновесием, умственную отсталость и судороги.

Фото: Colin Farrell/Instagram

В августе 2024 года Фаррелл объявил, что создает фонд в честь своего "волшебного" сына под названием Colin Farrell Foundation.

"Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с добротой и уважением", – говорил Колин.

Фаррелл, который также является отцом 15-летнего Генри, объяснил, что не может спросить своего сына, хочет ли он заняться фондом.

"Я имею в виду, я могу. Я говорю с Джеймсом так, будто ему 20 лет, и он прекрасно владеет английским языком и обладает когнитивными способностями, соответствующими возрасту. Но я не могу различить от него конкретного ответа относительно того, комфортно ли ему все это или нет. Поэтому я должен сделать звонок, основываясь на знании духа Джеймса, того, какой он молодой человек, и доброты, которая у него в сердце", – объяснил он.

Звезда Голливуда вспомнил, как разрыдался, когда Джеймс сделал первые шаги перед своим четвертым днем ​​рождения. Актер также считает, что его особенный сын помог ему на пути к трезвости.

"Часть топлива, которое я использовал, чтобы отказаться от алкоголя и наркотиков и всего такого, было знание того, что у него проблемы со здоровьем. Всем детям нужны родители — или родитель, или бабушка, или кто-то еще, — чтобы заботиться о них. Джеймс научил меня, в частности, тому, как найти в себе желание жить, даже если изначально я думал, что хочу жить, чтобы быть рядом с ним", — признавался Фаррелл.

Колин и Ким подали заявление на опекунство над Джеймсом в 2021 году перед его 18-летием.

Ким Борденейв и Колин Фаррелл встречались около года и вскоре после разрыва отношений, оказалось, что Борденейв беременна. Несмотря на законченные отношения, Фаррелл не собирался отказываться от ребенка и заявил, что будет пожизненно его обеспечивать. Джеймс Патрейг Фаррелл родился 12 сентября 2003 года в медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе, весом 3,43 кг. Фаррелл не смог присутствовать при рождении сына из-за съемок в фильме "Александр" в Марокко, но во время этого события вместе с Ким была мама Фаррелла, Рита, и его сестра. Позже, Фаррелл не раз признавался, что Джеймс — это настоящий подарок и что именно он изменил всю его жизнь, а отцовство — это лучшая работа, которая у него когда-либо была. В подарок от Фаррелла Борденейв получила дом на Голливудских холмах для проживания с сыном.

Ранее Фокус писал, что Колин Фаррелл рассказал правду о съемках в "Пингвине".