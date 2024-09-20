Колин Фаррелл рассказал правду о съемках в "Пингвине" (видео)

Актер проводил по шесть-семь часов в кресле, пока его превращали в главного злодея Готэма.

Related video

Стриминговый сервис HBO Max представил первый эпизод долгожданного сериала "Пингвина", в котором ирландский актер Колин Фаррелл сыграл Освальда "Оза" Кобблпота (Пингвина) на его пути к власти в преступном мире Готэм-Сити. Для роли актера изменили до неузнаваемости с помощью грима и протезов, и в интервью Variety он рассказал не только о подготовке к съемкам, но и о самых запомнившихся моментах работы над сериалом.

В сериале Колин предстает толстым полулысым мужчиной с лишним весом и обрюзгшим лицом со шрамами. Поскольку в первом эпизоде есть сцены пыток голого Оза со стороны Софии Фальконе в исполнении Кристин Милиоти, команда гримеров приложила титанические усилия, чтобы максимально правдоподобно показать все его физиологические особенности.

Трейлер сериала "Пингвин"

По словам Фаррелла, он благодарен Майклу Марино, дизайнеру протезов для "Пингвина", за то, что он "был настолько любезен, что сделал Оза анатомически правильным.

"Это доставляло мне такой сюрреалистический дискомфорт, что было странно, потому что, в конце концов, это был всего лишь грим. Это было так неприятно, что мне приходилось просить полотенце между дублями, чтобы прикрыться. Это была своего рода странная психологическая ничейная земля, в которой вы можете оказаться, когда вы являетесь холстом для чего-то столь мощного, как грим, предназначенный для этого. Я чувствовал себя невероятно уязвимым, хотя я был кем угодно, но не голым мужчиной. И это не то, чтобы я думал, что я им являюсь, но это оказало очень странное воздействие на мое эго", – признавался актер.

Оз и София Фальконе, которая мечтает ему отомстить за смерть родных

Колин отметил, что ему приходилось сидеть по несколько часов неподвижно.

"Майк подстраховывался: он ничего не оставляет на волю случая. Я был привязан к стулу часами. Я не мог двигаться, потому что им нужно было его отлить. Им нужно было сделать тело и отлить его в том положении, в котором я должен был находиться, потому что не так уж много можно дать, когда вы делаете конечности. Им пришлось везти меня в инвалидном кресле на съемочную площадку из трейлера. На грим ушло шесть или семь часов", – отметил он.

Гримеры проделали колоссальную работу при подготовке образа Пингвина

При этом Фаррелл остался в восторге от работы, заявив, что "это было круто".

"Пингвин" — это спин-офф криминального триллера, снятый HBO и действие которого происходит в мире блокбастера режиссера Мэтта Ривза о Бэтмене 2022 года. История, которая разворачивается примерно через неделю после событий фильма, описывает стремительный взлет Кобба к власти как одного из самых печально известных игроков в галерее негодяев Бэтмена.

"Он расчетлив, амбициозен и дальновиден, а его способность переигрывать систему позволяет ему всегда быть на два шага впереди своих врагов. Оз — игрок. Он интриган. Он очень умен и расчетлив, и мы, очевидно, показываем в первом эпизоде, насколько он может быть импульсивным, особенно когда над ним смеются и его обесценивают. Он очень изобретателен в своей жестокости и своих амбициях", – говорит шоураннер сериала Лефранк о главном герое.

Кроме Фаррелла и Милиоти, в "Пингвине" снимаются Дейдре О'Коннелл в роли матери Оза, Фрэнсис Кобб, Рензи Фелиз в роли его молодого протеже Виктора Агилара и Клэнси Браун в роли конкурирующего криминального авторитета Сальваторе Марони.

По мнению критиков, первая серия "Пингвина" блестяще вписывается в мир, который Ривз придумал для "Бэтмена", и закладывает семена того, что должно произойти с будущим Пингвина во франшизе.

Ранее Фокус писал о том, что Колин Фаррелл рассказал о тяжелобольном сыне и показал его миру.