Колін Фаррелл розповів правду про зйомки в "Пінгвіні" (відео)

Актор проводив по шість-сім годин у кріслі, поки його перетворювали на головного лиходія Готема.

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Стрімінговий сервіс HBO Max представив перший епізод довгоочікуваного серіалу "Пінгвіна", в якому ірландський актор Колін Фаррелл зіграв Освальда "Оза" Кобблпота (Пінгвіна) на його шляху до влади в злочинному світі Готем-Сіті. Для ролі актора змінили до невпізнання за допомогою гриму і протезів, і в інтерв'ю Variety він розповів не тільки про підготовку до зйомок, а й про моменти роботи над серіалом, які найбільше запам'яталися.

У серіалі Колін постає товстим напівлисим чоловіком із зайвою вагою і обрюзглим обличчям зі шрамами. Оскільки в першому епізоді є сцени тортур голого Оза з боку Софії Фальконе у виконанні Крістін Міліоті, команда гримерів доклала титанічних зусиль, щоб максимально правдоподібно показати всі його фізіологічні особливості.

Трейлер серіалу "Пінгвін"

За словами Фаррелла, він вдячний Майклу Марино, дизайнеру протезів для "Пінгвіна", за те, що він "був настільки люб'язний, що зробив Оза анатомічно правильним.

"Це завдавало мені такого сюрреалістичного дискомфорту, що було дивно, тому що, врешті-решт, це був лише грим. Це було так неприємно, що мені доводилося просити рушник між дублями, щоб прикритися. Це була свого роду дивна психологічна нічийна земля, в якій ви можете опинитися, коли ви є полотном для чогось настільки потужного, як грим, призначений для цього. Я почувався неймовірно вразливим, хоча я був ким завгодно, але не голим чоловіком. І це не те, щоб я думав, що я ним є, але це справило дуже дивний вплив на моє его", — зізнавався актор.

Оз і Софія Фальконе, яка мріє йому помститися за смерть рідних

Колін зазначив, що йому доводилося сидіти по кілька годин нерухомо.

"Майк підстраховувався: він нічого не залишає на волю випадку. Я був прив'язаний до стільця годинами. Я не міг рухатися, тому що їм потрібно було його відлити. Їм потрібно було зробити тіло і відлити його в тому положенні, в якому я мав перебувати, тому що не так вже й багато можна дати, коли ви робите кінцівки. Їм довелося везти мене в інвалідному кріслі на знімальний майданчик із трейлера. На грим пішло шість або сім годин", — зазначив він.

Гримери виконали колосальну роботу під час підготовки образу Пінгвіна

При цьому Фаррелл залишився в захваті від роботи, заявивши, що "це було круто".

"Пінгвін" — це спін-офф кримінального трилера, знятий HBO, дія якого відбувається у світі блокбастера режисера Метта Рівза про Бетмена 2022 року. Історія, яка розгортається приблизно за тиждень після подій фільму, описує стрімкий зліт Кобба до влади як одного з найбільш сумнозвісних гравців у галереї негідників Бетмена.

"Він розважливий, амбітний і далекоглядний, а його здатність перегравати систему дає йому змогу завжди бути на два кроки попереду своїх ворогів. Оз — гравець. Він інтриган. Він дуже розумний і розважливий, і ми, вочевидь, показуємо в першому епізоді, наскільки він може бути імпульсивним, особливо коли з нього сміються і його знецінюють. Він дуже винахідливий у своїй жорстокості та своїх амбіціях", — каже шоураннерка серіалу Лефранк про головного героя.

Крім Фаррелла і Міліоті, у "Пінгвіні" знімаються Дейдре О'Коннелл у ролі матері Оза, Френсіс Кобб, Рензі Феліз у ролі його молодого протеже Віктора Агілара і Кленсі Браун у ролі конкуруючого кримінального авторитета Сальваторе Мароні.

На думку критиків, перша серія "Пінгвіна" блискуче вписується у світ, який Рівз вигадав для "Бетмена", і закладає насіння того, що має статися з майбутнім Пінгвіна у франшизі.

Раніше Фокус писав про те, що Колін Фаррелл розповів про тяжкохворого сина і показав його світу.