Культовий паб Британії опинився у центрі скандалу через фірмовий бургер: реакція соцмереж (фото)

Британський паб The Dew Drop Inn, розташований у графстві Ноттінгемшир, опинився у центрі скандалу через одну зі своїх страв. В мережі її назвали "найогиднішою" з усіх можливих, однак власники закладу пояснили ідею нової страви.

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Про це повідомляє британський таблоїд Mirror.

Журналісти пишуть, що бурхлива дискусія в мережі розпочалася через публікацію одного з відвідувачів, який замовив нову страву до келиха алкогольного напою. Чоловік був шокований тим, що йому принесли сендвіч з величезною пачкою сиру чеддер і трьома сирими кільцями цибулі, складеними одне на одне.

"Найогидніший" бургер у пабі (фото: Mirror)

"Хлопці, от зрозумійте — те, що ви називаєте бургером із сиром і цибулею. Повна якась дурня", — написав один з користувачів, чим спровокував дискусію. Інші юзери теж говорили, що цей бургер за 3,5 фунти (191 грн) виглядає "найогиднішою" стравою з усіх, яку бачили.

У відповідь власниця закладу Мішель Гендерсон сказала, що вона дуже шокована скандалом, і дивується реакції юзерів: адже цей бургер з сиром і цибулею є візитівкою закладу вже тривалий проміжок часу.

"Це — британська традиція в пабі протягом багатьох років, яку започаткував колишній орендодавець, щоб продавати бургери без чогось зайвого, які добре підійдуть до пінти пива. Ці бургери — легендарні, і люди приїжджають звідусіль, щоб скуштувати бодай один", — сказала пані Гендерсон.

Водночас власниця додає, що її заклад ніколи не економив на продуктах і робив завжди такі бургери для всіх відвідувачів.

"Ми якраз і відомі тим, що робимо такі бургери з великими шматками сиру та цибулею. Це — культова закуска, а тому реакцію деяких людей залишається мені незрозумілою", — написала власниця залу Саванна Вебб, додавши, що вони продають до 200 бургерів за день.

В коментарях, інші юзери поділитися своїми думками про гігантський дивний бургер. Найчастіше дописувачі коментували побачене наступним чином:

"Моя дружина подивилася на це і сказала, що вона не знає, їсти чи ні";

"Я бачу, що чутки про британську кухню правдиві";

"Це виглядає огидно";

"Та ви знущаєтеся? Та чудова штукенція!";

"Ті, хто кажуть, що це погано, зробіть краще!".

Раніше стало відомо, що відвідувачі пабу роками не можуть замовити місце в улюбленому закладі. Деякі відвідувачі навіть заводять будильники, аби мати можливість забронювати місце в улюбленому пабі.

Потім повідомлялося, що чоловіку заборонили відвідувати усі паби Британії. 38-річного мешканця Ноттінгема зобов'язали носити мітку алкогольного контролю протягом чотирьох місяців після сутички в одному із закладів.