Культовый паб Британии оказался в центре скандала из-за фирменного бургера: реакция соцсетей (фото)

Британский паб The Dew Drop Inn, расположенный в графстве Ноттингемшир, оказался в центре скандала из-за одного из своих блюд. В сети его назвали "самым отвратительным" из всех возможных, однако владельцы заведения объяснили идею блюда.

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Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Журналисты пишут, что бурная дискуссия в сети началась из-за публикации одного из посетителей, который заказал блюдо к бокалу алкогольного напитка. Мужчина был шокирован тем, что ему принесли сэндвич с болшим куском сыра чеддер и тремя сырыми кольцами лука, сложенными друг на друга.

Самый "отвратительный" бургер в пабе (фото: Mirror)

"Ребята, вот поймите — то, что вы называете бургером с сыром и луком. Полная какая-то ерунда", — написал один из пользователей, чем спровоцировал дискуссию. Другие юзеры тоже говорили, что этот бургер за 3,5 фунта (191 грн) выглядит "самым отвратительным" блюдом из всех, которое видели.

В ответ владелица заведения Мишель Хендерсон сказала, что она очень шокирована скандалом, и удивляется реакции юзеров: ведь этот бургер с сыром и луком является визитной карточкой заведения.

"Это — британская традиция в пабе в течение многих лет, которую начал бывший арендодатель, чтобы продавать бургеры без чего-то лишнего, которые хорошо подойдут к пинте пива. Эти бургеры — легендарные, и люди приезжают отовсюду, чтобы попробовать хотя бы один", — сказала госпожа Хендерсон.

В то же время владелица добавляет, что ее заведение никогда не экономило на продуктах и делало всегда такие бургеры для всех посетителей.

"Мы как раз и известны тем, что делаем такие бургеры с большими кусками сыра и луком. Это — культовая закуска, а потому реакцию некоторых людей остается мне непонятной", — написала владелица зала Саванна Уэбб, добавив, что они продают до 200 бургеров в день.

В комментариях, другие юзеры поделились своими мыслями о гигантском странном бургере. Чаще всего пользователи комментировали увиденное следующим образом:

"Моя жена посмотрела на это и сказала, что она не знает, есть или нет";

"Я вижу, что слухи о британской кухне правдивы";

"Это выглядит отвратительно";

"Да вы издеваетесь? Да замечательная штукенция!";

"Те, кто говорят, что это плохо, сделайте лучше!".

Ранее стало известно, что посетители паба годами не могут заказать место в любимом заведении. Некоторые посетители даже заводят будильники, чтобы иметь возможность забронировать место в любимом пабе.

Затем сообщалось, что мужчине запретили посещать все пабы Британии. 38-летнего жителя Ноттингема обязали носить метку алкогольного контроля в течение четырех месяцев после стычки в одном из заведений.