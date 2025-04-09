Алкогольный контроль: мужчине запретили посещать все пабы страны, что он натворил

38-летнему жителю Ноттингема запретили посещать все пабы Великобритании и обязали носить метку алкогольного контроля в течение четырех месяцев после драки в одном из заведений.

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Об этом пишет Nottingham Post.

Пол Ормонд был приговорен к двум годам лишения свободы условно, а также к двухлетнему запрету на посещение пабов по всей стране, ношению метки контроля алкоголя в течение 120 дней и штрафу в размере 9 584 долларов.

Мужчина признался, что напал на другого посетителя в пабе около 22:40 после ссоры, в результате которой жертва получила несколько переломов лица. В суде Ормонд признал себя виновным.

Мужчина также должен будет отработать 120 часов неоплачиваемой работы, а его "пот" будет контролироваться меткой, чтобы убедиться, что он не напивается во время своего запрета.

Журналисты отметили, что Ормонду повезло избежать тюремного заключения, учитывая, что предыдущие правонарушения также включают нападение на офицера и умышленное ранение.

Его жертва выступила в суде с эмоциональным заявлением, рассказав о том, как нападение лишило его уверенности в себе, а также разрушило его планы переехать за границу.

Напомним, студенты превратили затопленную комнату в "вечеринку у бассейна".

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